Der erste Abschnitt der Bahnhofstraße in Wandersleben, Ortsteil der Gemeinde Drei Gleichen, ist bereits 2019 saniert worden.

Wandersleben. Ab Montag wird in der Bahnhofstraße in Wandersleben wieder gebuddelt.

Bauarbeiten in Wandersleben gehen weiter

Nachdem Ende des vergangenen Jahres der erste Bauabschnitt in der Bahnhofstraße im Ortsteil Wandersleben der Gemeinde Drei Gleichen fertiggestellt wurde, soll es nun am kommenden Montag, 24. Februar, mit dem zweiten Teil weitergehen. Das kündigt Jens Leffler (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen, an. Bauanfang ist im Bereich der Einmündung Hans-Hildebrandt-Straße/ehemaliges BHG-Gelände. Die Baustelle erstreckt sich bis kurz vor die Bahnunterführung.

Aufgrund dessen werde ab dem 24. Februar eine innerörtliche Umleitungsstrecke ausgewiesen. Diese führt von der Straße Zur Waidmühle entlang des Sportplatzgeländes Wandersleben in die Bahnhofstraße und zum Bahnhof Wandersleben. Die Zufahrt zum Bahnhof werde damit gewährleistet. Die Umleitung wird voraussichtlich bis Ende August 2020 notwendig sein.

In der Bahnhofstraße in Wandersleben war im Frühjahr 2019 Baubeginn. Dort wurden und werden Wasser-, Abwasser-, Gas- und Stromleitungen sowie die Fahrbahn erneuert.

Die Gemeinde Drei Gleichen hat dieses Jahr weitere Straßenbau-Projekte, bei denen auch Leitungen erneuert werden. In Großrettbach soll die Ortsdurchfahrt – die Neudietendorfer Straße – und in Wechmar die Lange Straße grundhaft saniert werden.