Bauboom im Kreis Gotha hält weiter an

Kreis Gotha. Kräftig gebaut wird im Landkreis Gotha. Die IG Bau vermeldete für das vergangene Jahr 273 neue Wohnungen, die entstanden sind.

Der Bauboom im Landkreis Gotha hält weiter an. Im vergangenen Jahr wurden laut der Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt 273 Wohnungen gebaut. Die Industriegewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt. So seien für Neubauten Investitionen in Höhe von 35,9 Millionen Euro geflossen.