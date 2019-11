Das Schaufenster des Ladens von Clara Jahn zeigt Traditionelles gepaart mit Modernem. Die Gestaltung der schlichten und doch markant geformten Haushaltsobjekte – Serviettenhalter, Kerzenständer, Aschenbecher – war in den 1930er-Jahren schlichtweg revolutionär.

In einem Schaufenster am Gothaer Neumarkt wird Ware des Ruppelwerks ausgestellt, für deren Gestaltung vor allem Marianne Brandt verantwortlich war. Foto: GRASSI - Museum für Angewandte Kunst

Die Objekte entstanden nach den Ideen von Marianne Brandt, die bis 1929 drei Jahre lang am Bauhaus in Weimar und Dessau studiert hatte und als Leiterin der Entwurfsabteilung der Metallwarenfabrik Ruppelwerk arbeitete. „Krass und geschmacklos“ hingegen urteilt Brandt über die mit Ornamenten verzierten Tellerchen ihres Arbeitgebers. In den fast vier Jahren ihrer Beschäftigung in dem Gothaer Betrieb haderte sie nicht selten mit dessen Produkten.

Bauhäuslerin dokumentiert ihr Schaffen

„Marianne Brandt war ihrer Zeit voraus“, sagt Hans Ulrich Zwetz über die Künstlerin. Wegen ihm und Matthias Wenzel muss nun ein Detail der Ausstellung „Inspiriert vom Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“ im Kunstforum geändert werden. Denn bis zur Eröffnung hatte sich Kurator Klaus Blechschmidt damit zufrieden gegeben, das Schaufensterfoto mit der Unterschrift „Ort unbekannt“ zu versehen. Jetzt steht fest: Das Bild entstand am Gothaer Neumarkt und wurde sehr wahrscheinlich auch von Marianne Brandt selbst aufgenommen.

Belege kommen aus den privaten Archiven von Hans Ulrich Zwetz und Matthias Wenzel. Nachdem er das Bild in der Ausstellung gesehen hatte, holte Zwetz zu Hause eine alte Ansichtskarte hervor, die seine Vermutung bestätigte. Der Laden von Clara Jahn, so die Aufschrift auf dem Schaufenster, ist einem Haus am Neumarkt zuzuordnen. Das Gebäude, das in den 1930er-Jahren die Aufschrift Kaffee Wollenberger trug, beherbergt heute Leifer Schuhmode. In der Querstraße muss sich das Schaufenster befunden haben, denn darauf steht „Eingang und Verkauf nur um die Ecke“.

Spurensuche im Nachlass

Klaus Blechschmidt datiert die Fotografie auf 1932, da die markanten Entwürfe von Marianne Brandt ein Jahr zuvor erstmals in den Neuvorstellungen des Ruppelwerks auftauchen. Das Bild stammt aus dem Besitz des Grassi Museums für Angewandte Kunst in Leipzig, das Teile des Nachlasses Brandts gekauft hatte. Dass sie das Bild einst besaß, weise zudem stark darauf hin, dass Marianne Brandt ihr Schaufenster auch selbst fotografiert hat, sagt Klaus Blechschmidt. Fotoqualität und das Passepartout stimmen mit den Bildern in ihrer Sammlung überein.

Originaldokumente, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, sagen viel über die zwiespältige Beziehung Brandts zu ihrer Anstellung in Gotha aus. Einerseits schuf sie Gebrauchsobjekte für Jedermann, die nun als Klassiker der Moderne gelten und bereits im New Yorker Museum of Modern Arts ausgestellt wurden. Andererseits wurden die Produkte nicht unter ihrem Namen vertrieben. Als Designerin blieb sie anonym, und der Erfolg ihrer Arbeit schien ihr nie ganz bewusst zu werden, was aus Briefen an Walter Gropius hervorgeht. Gerade Objekte, deren Gestaltung herausragte wurden oft schon nach kurzer Zeit aus der Produktion genommen.

Die Ausstellung „Inspiriert vom Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“ ist noch bis zum 29. Dezember im Kunstforum, Querstraße 13-15, zu sehen. Die Galerie ist mit Ausnahme von Montagen täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.