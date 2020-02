In den Gehegen, wie hier bei den Braunbären, werden die von den angrenzenden Bäumen heruntergefallenen Äste beseitigt, wenn die Tiere in ihrer festen Unterkunft sind.

Bei Sturmwarnung geht die Sicherheit im Gothaer Tierpark vor

Die Sturmtiefs Sabine und Victoria sind inzwischen abgezogen. Doch für das nächste Wochenende wird bereits wieder vor starken Windböen gewarnt. Solche Wetterlagen bedeuten auch für die Mitarbeiter des Gothaer Tierparks eine Herausforderung: „Am vergangenen Sonntag hatten wir lieber ab 12 Uhr geschlossen. Auch in der Woche zuvor konnten wir am Montag gar nicht und am Dienstag erst ab Mittag öffnen, denn Sicherheit geht vor“, sagt Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Tierparks. „Auch wenn es schade war, weil es die Winterferien betroffen hat.“ Dafür seien an den anderen Ferientagen dann viele Besucher gekommen.

Viele abgebrochene Äste mussten weggeräumt werden Die Anlage am Fuße des Seeberges hat einen großen Baumbestand. Der wird regelmäßig begutachtet und gepflegt. Eine Baumpflegefirma ist damit von der Kultourstadt Gotha GmbH, zu der der Tierpark gehört, beauftragt. „Das Unternehmen Noldin aus Gotha kümmert sich seit vielen Jahren darum“, sagt Maja Wieczorek, die Pressesprecherin der Kultourstadt. Nach Aussage von Firmenchef Rüdiger Noldin wird – abgesehen von den regelmäßigen Begehungen und Beschneidungen – nach einem solchen Sturm, wie er zuletzt geherrscht hat, eine zusätzliche Sichtung der Bäume vorgenommen, um mögliche Gefahren erkennen und schnell beseitigen zu können. Obwohl es teils kräftige Sturmböen gegeben hatte, sei im Tierpark kein Schaden entstanden. „Die Dächer sind alle ganz geblieben“, ist Anett Engelhardt froh. „Allerdings hat es auch bei uns viele Äste zu Boden geworfen, zum Glück meist nur kleinere Exemplare. Aber die mussten natürlich auch weggeräumt werden.“ Bei Stürmen sind Freigehege für die Tiere tabu Auf den Wegen und Grünanlagen übernehmen das Hausmeister Ricardo Jünger, der auch einen Motorkettensägenschein besitzt, sowie Mitarbeiter, die speziell für die Landschaftspflege angestellt sind. Sie hatten gut zu tun in den vergangenen Tagen. Sie kümmern sich ansonsten um alle Grünanlagen und beseitigen das Laub – auch von Dächern und Volieren. Ricardo Jünger ist Hausmeister im Tierpark. Mit seinen Kollegen räumt er auch das Bruchholz nach dem Sturm auf. Foto: Lutz Ebhardt „In den Gehegen können jedoch nur die Tierpfleger aufräumen“, macht Anett Engelhardt aufmerksam. Die Tierpfleger würden bei Sturmwarnungen auch noch einmal auf die besondere Situation hingewiesen. „Bei solch heftigen Wetterlagen lassen wir die Raubtiere nicht in die Freigehege. Auch große Vögel, wie Pelikane oder Kraniche, müssen dann drin bleiben“, sagt die Leiterin. Zwar könnten die großen Vögel eigentlich nicht fliegen, „aber eine kräftige Böe könnte sie schon wegtragen und das wäre gefährlich, wenn wir nur an die nahe Bundesstraße denken.“ Bei den Raubtieren müssen die Tierpfleger nach Abklingen des Sturms erst genau kontrollieren, ob nicht ein Baumstamm oder ein starker Ast ins oder aufs Freigehege gestürzt sind. „Das müsste dann erst entfernt werden, damit unsere Tiere solche vermeintlichen Hindernisse nicht als Kletterhilfen nutzen können, um herauszukommen“, sagt Anett Engelhardt. Den Tieren selbst würde der heftige Wind nichts ausmachen. „Wir haben jedenfalls noch nicht erlebt, dass sie darauf reagiert hätten.“