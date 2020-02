Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Schulbau in Gotha live zusehen

Zum Tag der offenen Tür lädt am Freitag, 21. Februar, die Evangelische Regelschule in Gotha ein. Ab 16 Uhr bekommen interessierte Schüler und Eltern einen Einblick in den Alltag an der Einrichtung in der Langensalzaer Straße und erfahren alle Details zur Schulanmeldung. Zudem kann das Fortschreiten des Neubaus beobachtet werden. Auch bereite die Schülerfirma Snacks in Bio-Qualität zu.

Tag der offenen Tür am 21. Februar ab 16 Uhr, Evangelische Regelschule, Langensalzaer Straße 72 in Gotha