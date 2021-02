Beratungen wie unser Archiv-Foto zum 5. Aktionstag am Stand "Sozialer Dienst für hörgeschädigte Menschen in Thüringen" zeigt, sind derzeit nicht möglich.

Kreis Gotha. Coronabedingt müssen am 31. März die Beratungen des Sozialen Dienstes für Hörgeschädigte in Waltershausen und Gotha ausfallen.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Beratungen im Klub Galletti in der Gothaer Jüdenstraße sowie im Mehrgenerationenhaus in Waltershausen am 31. März abgesagt werden. Das teilte der Ortsverein Weimar des Sozialen Dienstes für Hörgeschädigte in Thüringen mit.