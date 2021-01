Beste Bedingungen für Wintersport schon ab Tambach-Dietharz

Reichlich Schnee hat den Thüringer Wald in ein Winterwunderland verwandelt, auch am Rennsteig bei Tambach-Dietharz.

Reichlich Schnee hat den Thüringer Wald in ein Winterwunderland verwandelt, auch am Rennsteig bei Tambach-Dietharz. Peter Wolff ist nun jeden Morgen im Auftrag der Gemeinde Floh-Seligenthal mit seinem Pistenbulli unterwegs und sorgt dafür, dass Langläufer zwischen Wachsenrasen, Neuer Ausspanne, Ebertswiese und Possenröder Kreuz beste Bedingungen vorfinden. Auch die Nesselbergloipe hat er gespurt.

Meist beginnt seine Schicht schon 3 Uhr in der Nacht. Zurzeit dauern seine normalerweise vier Stunden langen Touren oft doppelt so lang, weil durch den vielen Schnee auch Äste und Spitzen von Bäumen brechen, die er aus dem Weg räumen muss. Dafür hat er eine Motorsäge mit an Bord. Gespurt ist inzwischen auch eine Loipe vom Ortsrand von Tambach-Dietharz in Richtung Rennsteig.