Besucher kommen geraubten Gemälden in Gotha ganz nah

Als das Herzogliche Museum am Freitag um 10 Uhr öffnet, warten die ersten Besucher schon. Auch danach kommen immer wieder neue Gäste. Das Ziel der meisten ist der erste Stock, wo seit Montag dieser Woche und nur noch bis zum Sonntag die Sonderschau „Sie sind zurück“ gezeigt wird.

Dabei handelt es sich um jene fünf Gemälde, die in der Nacht zum 14. Dezember 1979 aus dem Schloss Friedenstein gestohlen wurden: die Heilige Katharina von Hans Holbein d. Ä. (um 1510), die Landstraße mit Bauernwagen und Kühen von Jan Brueghel d. Ä. (um 1610), das Brustbild eines unbekannten Herrn mit Hut und Handschuhen von Frans Hals (um 1535), das Selbstbildnis mit Sonnenblume eines unbekannten Künstlers nach Anthonis van Dyck (nach 1633) und das Bildnis eines alten Mannes von Ferdinand Bol (nach 1632).

Ingrid Schenk ist am Freitag mit ihrer Tochter Andrea Ose extra aus Sondershausen nach Gotha gefahren. „Als dieser Raub vor 40 Jahren geschah, hat uns das sehr belastet. Auch mein Mann war kunstbegeistert und der Diebstahl oft Thema bei uns. Deshalb wollte ich mir die Bilder jetzt unbedingt anschauen.“

Ihre Tochter kannte die Geschichte nicht, „aber ich bin gern mit meiner Mutter hierher gekommen“, sagt Andrea Ose. „Die Gemälde sind sehr schön in Szene gesetzt, nicht gleich hinter Glas. So kommt man ihnen sehr nah und kann sich in alle Details vertiefen.“ Ingrid Schenk findet zudem, dass die Bilder nicht so schlimm beschädigt sind, wie sie gedacht hatte.

Eintrittsgeld kommt Restaurierung der Kunstwerke zugute

Immer wieder zücken Besucher ihre Handys und fotografieren die Gemälde. Das ist – allerdings ohne zu blitzen – in dieser Sonderschau ausnahmsweise erlaubt, weil die Gemälde noch nicht restauriert sind. Auch Eva Hilse aus Gotha nimmt sich mit Fotos auf ihrem Handy die zurückgekehrten Gemälde mit nach Hause. „Ich finde es toll, dass diese Ausstellung in so kurzer Zeit aufgebaut worden ist. Auch die Gestaltung gefällt mir sehr gut – bis hin zu den Erklärungen. Ansonsten sprechen die Bilder ohnehin für sich.“

Bis Freitagmittag wurden bereits 2500 Besucher in der Sonderschau gezählt, „und wir rechnen noch mit starkem Andrang zum Wochenende“, sagte Marco Karthe, der Pressesprecher der Stiftung Schloss Friedenstein. Der diese Woche eingenommene Eintritt komme der Restaurierung der Gemälde zugute, die umgehend erfolgen soll. Bevor die Bilder wieder Teil der Dauerausstellung werden, ist ab Ende Mai 2021 eine umfassende Ausstellung geplant, die die Hintergründe des Diebstahls und – soweit aufgeklärt – den zwischenzeitlichen Verbleib der Gemälde thematisieren soll.

Anonym waren die Gemälde im Juli 2018 über einen Anwalt dem damaligen Stiftungsratsvorsitzenden und Oberbürgermeister von Gotha, Knut Kreuch (SPD), zum Kauf angeboten worden. Äußerst diskret führte Kreuch seitdem mit finanzieller und fachlicher Unterstützung der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung und einer Juristin Verhandlungen zur Rückführung, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Es floss kein Geld für die Rückgabe.

„Sie sind zurück“ im Herzoglichen Museum Gotha: Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr, Eintritt fünf Euro