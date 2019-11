Eschenbergen EschenbergenEin Verkehrsschild ist am Mittwochabend bei einem Unfall aus seiner Verankerung gerissen worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-jährige Frau mit ihrem VW auf der Ballstädter Straße aus Richtung ...

Betrunken in Straßengraben

Ein Verkehrsschild ist am Mittwochabend bei einem Unfall aus seiner Verankerung gerissen worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-jährige Frau mit ihrem VW auf der Ballstädter Straße aus Richtung Eschenbergen kommend unterwegs. Am Abzweig Ballstädt habe sie die Kurve missachtet und sei geradeaus weiter in den Straßengraben gefahren. Dabei sind das Verkehrszeichen und der VW beschädigt worden. Die Fahrerin und ihre 14-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Auto befand, blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei hat ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert von 2,52 Promille ergeben. Der Führerschein ist noch am Unfallort eingezogen und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.