Betrunkene und aggressive Frau vor Gothaer Gericht

Am Ende, nach dem Richterin Viola Steigerwald das Verfahren gegen die Angeklagte eingestellt hat, gibt sie dieser noch einen guten Rat mit auf den Weg. Sie möge künftig ihre Saufgelage auf die eigenen vier Wände und, falls vorhanden, den heimischen Garten beschränken. Das könnte die junge Frau vor unkontrollierten Aggressionen und somit vor künftigen Verhandlungen am Amtsgericht Gotha bewahren. Habe sie sich auch schon gedacht, entgegnet sie der Richterin. Die Nacht in der Zelle habe sie zum Nachdenken genutzt und sie sei zur gleichen Erkenntnis gelangt.

Die Angeklagte ist 33 Jahre alt und Mutter von fünf Kindern. Dafür stehen vier verschiedene Väter in den Geburtsurkunden. Keiner von ihnen jedoch sieht sich in die Lage versetzt, für sein Kind Unterhalt zu zahlen. Da die Mutter keiner Arbeit nachgeht, sind die sechs auf staatliche Zuwendungen angewiesen. Und die fällt nicht wirklich üppig aus, da die Frau mit ihrem Lebensgefährten eine Bedarfsgemeinschaft bildet. Zum Kindergeld und staatlichem Unterhaltsvorschuss bekommt sie für sich gerade mal knapp 200 Euro.

Anfang des Jahres wurde eine Geldstrafe verhangen

Zu Beginn dieses Jahres erhielt die 33-Jährige einen Strafbefehl. Weil sie bei einem Streit am Coburger Platz im Sommer 2019 einem Syrer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll, erhielt sie eine Geldstrafe als Urteil. Dagegen legte sie Einspruch ein. Sie habe, erklärt sie Richterin Steigerwald, dem jungen Mann keine Ohrfeige verpasst. Dazu sei es nämlich gar nicht gekommen, weil ihr Lebensgefährte sie daran gehindert habe.

Die Rangelei sei entstanden, weil ihr Hund jemanden in die Wade gezwickt hat. Darauf hat ein Russe diesem gegen die Brust getreten. Und als auch der Syrer ihren Hund anging, habe sie einfach rotgesehen. Aber sie sei nicht zum Zuge gekommen, da sie ihr Freund festgehalten hat.

Eigentlich hat sich die Angeklagte mit einer Freundin und ein paar anderen getroffen, um an diesem Sommerabend ein wenig zu trinken und zu plauschen. Die Richterin will wissen, ob sie betrunken war. Schon, gibt die fünffache Mutter zu. Sie glaubt sich zu erinnern, dass der Alkoholtest etwas über zwei Promille angezeigt hat. Also volltrunken, konstatiert Viola Steigerwald. Nee, entgegnet die Angeklagte, volltrunken sieht anders aus.

Richterin zeigt sich in Bezug auf den Promillewert verständnislos

Die Richterin kann nicht verstehen, dass jemand mit dieser Promillezahl die Welt nicht auf allen Vieren durchquert. Und schon gar nicht kann sie verstehen, dass jemand, der jeden Cent zweimal umdrehen muss, so mir nichts dir nichts Geld für Alkohol hinblättert. Sie trinke ja nicht immer, sagt die Angeklagte, jedoch gelegentlich. Und an dem Abend sei sie eingeladen gewesen. Die Staatsanwältin kann die Promillezahl relativieren. Sie findet in ihrer Akte den Wert des seinerzeit von der Polizei veranlassten Alkoholtests: 1,1 Promille.

Um die Wahrheit heraus zu arbeiten, hat die Richterin etliche Zeugen geladen. Doch sie allesamt leiden unter heftigem Gedächtnisschwund, zumindest, was diesen Sommerabend betrifft. Der Russe schildert, dass der kleine Hund seine Freundin in die Wade gebissen hat; die Hose war zerfetzt, die Wunde blutig. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Er habe das Tier lediglich abgeblockt, was dessen Besitzerin ausrasten ließ.

Dass niemand zu Schaden kam, lag am Lebensgefährten der Angeklagten. Dieser habe sie auf den Boden geworfen und festgehalten. Schließlich habe sie die Polizei in Gewahrsam genommen. Dann, als er erklären soll, ob die Frau den jungen Mann aus Syrien geschlagen habe, trübt sich sein Gedächtnis schlagartig. Keine Ahnung, lässt er das Gericht wissen.

Ähnlich funktioniert das Erinnerungsvermögen des Geschädigten. Ein Schlag in sein Gesicht ist ihm nicht gegenwärtig. Weil die anderen Zeugen auch nichts Erhellendes beitragen, beantragt die Staatsanwältin das Verfahren einzustellen, was Richterin Steigerwald schließlich tut.