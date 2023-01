Bilanz zur Grünen Woche: Reges Interesse an der Region Gotha

Kreis Gotha. Thüringer Bogen präsentiert regionale Angebote und Produkte bei der internationalen Traditionsmesse.

Rundum positiv beurteilt der Landkreis Gotha die Teilnahme an der internationalen Grünen Woche in Berlin. An dem Gemeinschaftsstand des Thüringer Bogens präsentierte das Regionalmanagement in der vergangenen Woche in der dortigen Thüringenhalle touristische Attraktionen und Produkte von Unternehmen aus der Region Gotha und dem Ilm-Kreis.

„Das Interesse der Besucher am Angebot war sehr groß. Auch die Marke Thüringer Bogen hat immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt“, bilanziert Adrian Weber, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung. Neben Radstrecken, Familienausflugszielen und Wanderwegen erregten die diesjährigen Großveranstaltungen reges Interesse, darunter die Europeade im Juli in Gotha und der „Drei(n)schlag“ im August im Gebiet der Drei Gleichen.

Einen Überblick zu regionalen Produkten gab der Genussbeutel, den die Mitarbeiterinnen des Regionalmanagements vorbereitet hatten. In ihm fanden sich unter anderem Zwieback der Firma Brandt aus Ohrdruf oder ein Aufstrich von Nabio aus Gierstädt. „Alle 700 Beutel wurden verteilt, wir haben nichts wieder mitnehmen müssen“, freute sich Carolin Schmidt vom Regionalmanagement. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Janine Domhardt hatte sie bereits im Juni 2022 mit den Vorbereitungen zur Teilnahme an der Grünen Woche begonnen.

Zur Organisation gehörte auch die Zusammenarbeit mit der Spirituosenfabrik Aromatique aus Neudietendorf und dem Grillhersteller „Thüros“ aus Georgenthal, die sich als regionale Unternehmen mit am Stand präsentierten. Einen Beitrag zum Bühnenprogramm der Messe bot das Gothaer Fanfaren- und Showorchester.