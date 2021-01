Blutüberströmt Polizisten am Gothaer Hauptbahnhof angegriffen

Der 35-Jährige steht nicht zum ersten Male vor Gericht. Diesmal soll er in zwei Einkaufsmärkten seinen Rucksack ordentlich vollgepackt haben. In Ohrdruf etliche Dosen eines Mischgetränks, zwei Flaschen Wodka und einen Tetrapack Weißwein; Gesamtwert: mehr als 43 Euro. Bezahlt hat er an der Kasse lediglich eine Flasche Cola. In Gotha sackte er eine Drei-Liter-Flasche Wodka ein, für knapp 50 Euro.

Schlägerei vorm Gothaer Hauptbahnhof

In beiden Fällen wurde der Täter beobachtet und musste das Diebesgut zurückgeben. Im Einkaufsmarkt Gotha kam es zu dem noch zu einer Rangelei mit dem Marktdetektiv. Die dritte Anklage bezieht sich auf eine Schlägerei vorm Gothaer Hauptbahnhof, zu der Zeugen die Polizei riefen. Weil sich der Polizist zwischen den Angeklagten und seinen Kontrahenten schob, ging dieser auf den Mann in Uniform los.

Mit knapp drei Promille Polizei nicht erkannt

Die, sagt der Beschuldigte vor dem Amtsgericht Gotha, habe er gar nicht wahrgenommen und das sei bei seinem Blutalkoholpegel kein Wunder gewesen. Er erinnert sich, dass bei ihm ein Alkoholwert von knapp drei Promille gemessen worden sei. Ansonsten ist sein Gedächtnis allerdings sehr lückenhaft, was einerseits an seinem regelmäßigen Alkoholkonsum liegt, eine Ursache jedoch im Unfall zu sehen ist, bei dem der Angeklagte mit einem Motorroller verunglückt war. Und weil er den Kinnriemen seines Helms nicht geschlossen hatte, zog er sich eine böse Schädelverletzung zu. Die bringe ihm künftig noch etliche operative Eingriffe, informiert der Pflichtverteidiger das Gericht. Richterin Wera Luckhardt will wissen, ob er betrunken gefahren ist. Der 35-Jährige nickt und erklärt, dafür bereits verurteilt worden zu sein.

Beamter nicht ernsthaft in Gefahr

Die beiden Ladendiebstähle gibt er zu. Schwer hingegen tut er sich bei der Anklage wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Nicht nur, dass er sicher ist, den Polizisten nicht als solchen erkannt zu haben, er kann sich auch nicht erinnern, ihn angegriffen zu haben. Der Beamte hingegen schildert als Zeuge, wie der Angeklagte, von der vorherigen Keilerei noch blutüberströmt, voller Aggression auf ihn einstürmen wollte. Doch seien die Aktionen und Reaktionen aufgrund seiner Trunkenheit nicht mehr der Hit gewesen. Wirkliche Gefahr habe für ihn nicht bestanden.

Arbeitsauflagen mangelhaft erfüllt

13 Mal wurde der Angeklagte bisher für unterschiedlichste Vergehen verurteilt. Gegenwärtig steht er unter Bewährung, zu der er wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt ist. Anfangs sei der Kontakt zu ihr recht gut gewesen, sagt seine Bewährungshelferin, doch schon bald nur noch sehr sporadisch. Und auch die Arbeitsauflagen habe er nur mangelhaft erfüllt. Ihre Sozialprognose fällt schlecht aus. Die Alkoholabhängigkeit des 35-Jährigen mache ihn für eine geregelte Arbeit unfähig. Suchtberatung sei deshalb dringend nötig, um künftig Straffälligkeit zu vermeiden. Der Staatsanwalt will von dem Angeklagten wissen, wie dieser sich seine Zukunft vorstelle. Der Mann antwortet, dass er schon ohne Alkohol leben wolle, doch das sei sehr, sehr schwer. Ohne Begleitung sei das schier unmöglich, wirft sein Verteidiger ein.

Erneut auf Bewährung verurteilt

In seinem Plädoyer sieht der Staatsanwalt alle Anklagepunkte bestätigt. Besonders schwer wiegt für ihn der Angriff auf den Vollzugsbeamten. Hier zeige sich die geballte Aggression des Mannes. Insgesamt sieht der Ankläger acht Monate Freiheitsentzug als tat- und schuldangemessen. Trotz aller Verfehlungen kann er sich, auch wegen der noch anstehenden Operationen, eine erneute Aussetzung auf Bewährung vorstellen, diese sollte drei Jahre umfassen. Für den Verteidiger ist der Antrag mitzutragen, aber er sieht den letztlich nicht ausgeführten Angriff auf den Polizisten nicht so dramatisch und beantragt eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Richterin Wera Luckhardt entscheidet sich für insgesamt sechs Monate, die zu einer dreijährigen Bewährungszeit ausgesetzt werden. Außerdem ordnet sie Kontakt zu einer Suchtberatung an.