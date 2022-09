Britische Brass-Musik in Waltershausen

Waltershausen. Typisch Britisches aus Hessen: Die Brass-Band Esbrassivo tritt am Sonntag in der Stadtkirche auf.

Die Brass-Band Esbrassivo aus dem hessischen Hainburg gastiert am Sonntag, 25. September, 16 Uhr in der Waltershäuser Stadtkirche Zur Gotteshilfe. Die Band versteht sich in der Tradition der britischen Brass-Musik und lädt ein zu Melodien vom englischen Traditional bis zu mitreißenden Filmmusiken, so die Ankündigung.

1997 entstand Esbrassivo auf Initiative mehrerer Blechbläser als Hessens erste Brass-Band nach englischem Vorbild. Neben den Konzerten versteht sich die Formation auch auf jene in England beliebte Form des musikalisch-sportlichen Wettstreits.

Der Eintritt für das Konzert in Waltershausen ist frei, um Spenden für die Unkosten wird jedoch gebeten, teilt Pastorin Anne-Katrin Kummer mit.