Brücke Remstädter Straße ab Freitag halbseitig befahrbar

Die Arbeiten an der Brücke Remstädter Straße sind inzwischen so weit vorangekommen, dass sie voraussichtlich ab Freitag halbseitig wieder befahren werden kann.

Gotha. Am Donnerstag erfolgt in Gotha die Sperrung einer Straße wegen des Aufstellens eines Krans.

Für den Fahrzeugverkehr wird am Donnerstag, 26. März, die Remstädter Straße zwischen Hohe Straße und Breite Gasse wegen der Aufstellung eines Mobilkranes voll gesperrt. Die Zufahrt zur Moßlerstraße/Schützenallee erfolgt an diesem Tag über Brauhausstraße und Breite Gasse.

Aufgrund des Fortschrittes beim Brückenbau in der Remstädter Straße soll am Freitag, 27. März, die Vollsperrung für den fließenden Verkehr dort aufgehoben werden. Unter halbseitiger Sperrung werden die Arbeiten fortgesetzt, kündigt Stadtpressereferent Maik Märtin an. Die Wartepflicht werde dann auf die hindernisfreie Fahrtrichtung (Richtung Gartenstraße) gelegt.

In dem Zusammenhang werde die Zufahrt zur Moßlerstraße aus Richtung Remstädter Straße wieder über die öffentliche Straße geführt und die Ampelregelung am Einmündungsbereich Schützenberg/Hohe Straße/Goldbacher Straße außer Betrieb genommen, die Fußgänger-Ampel am Schützenberg zwischen Karl-Schwarz-Straße und Hohe Straße in Betrieb gesetzt.