Brücken in Wölfis müssen saniert werden

Wölfis. Schneller Handlungsbedarf in der Steingasse. Für Bogenbrücke stehen Fördermittel in Aussicht.

Überraschend muss im Ohrdrufer Ortsteil Wölfis eine Brücke zwischen Langgasse und Steingasse für Fahrzeuge gesperrt werden. Das habe eine obligatorische Prüfung dieser Überfahrt über den Oberschillbach ergeben, sagt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister. „Sie war zwar schon auf Autos bis 3,5 Tonnen beschränkt. Dass sie jetzt in Kategorie vier eingestuft wurde und nur noch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden darf, hat uns schon überrascht. Das haben wir nicht kommen sehen.“

Eigentlich hätte die Stadt gern in einer Bürgerversammlung über die neue Situation gesprochen. Weil die Corona-Pandemie das derzeit nicht zulässt, werden die Anwohner nun per Brief informiert. Zum Glück handele es sich nicht um eine Hauptstraße, und Anlieger der Steingasse könnten ihre Häuser auch noch über eine andere Zufahrt erreichen.

Kosten betragen mehrere hunderttausend Euro

„Dennoch wollen wir die Sanierung dieser Brücke jetzt so schnell wie möglich in Angriff nehmen“, sagt der Bürgermeister. So schnell wie möglich heiße, dass er froh ist, wenn dieses Jahr die Planung gelingen würde. Außerdem müsse die wasserrechtliche Genehmigung eingeholt und das Vorhaben in die Finanzplanung im städtischen Haushalt aufgenommen werden, „denn bei einer solchen Brückensanierung reden wir nicht nur von zehntausenden, sondern von mehreren hunderttausend Euro, die wir dafür brauchen“.

Die Bogenbrücke an der Bergstraße in Wölfis, die den Oberschillbach überspannt, war früher Postkartenmotiv und soll mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm saniert werden. Foto: Claudia Klinger

Erst noch Fördermittel zu beantragen, würde das Projekt wohl verzögern. Es benötige manchmal mehrere Anläufe, ehe solche Anträge genehmigt werden, ist Stefan Schambachs Erfahrung. So gehe es der Stadt mit der Brücke am Schloss Ehrenstein in Ohrdruf als Überfahrt der Ohra in der Straße An den drei Teichen, die ebenfalls saniert werden soll. Der Förderantrag ist schon mehrmals abgelehnt worden. „Wir hoffen aber, dass es damit dieses Jahr nun endlich klappt.“ Diese Brücke ist schon seit Jahren für Fahrzeuge gesperrt und kann ebenfalls nur noch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden.

Doch zurück nach Wölfis. Vor zwei Jahren hatte die Stadt den Durchlauf des Oberschillbachs durchs Dorf geprüft und ein Konzept entwickelt, wie verschiedene Probleme entlang des Wasserlaufs zu lösen sind. „Wir rechnen dafür mit Gesamtkosten von acht Millionen Euro“, erklärt Stefan Schambach. So wolle der Wasser- und Abwasserzweckverband dieses Jahr Leitungen in der Stirnstraße verlegen, ehe die Stadt anschließend bis 2022 die Stützmauer zum Oberschillbach erneuert. Das sei wiederum wichtig, damit die Stirnstraße erreichbar bleibt, wenn im Abschluss die Herdaische Straße Baustelle wird.

Das Konzept für den Oberschillbach sieht eine weitere Sanierung vor. „Die Bogenbrücke in der Bergstraße haben wir als Projekt für die Dorferneuerung angemeldet. Wölfis profitiert derzeit von diesem Förderprogramm“, macht der Bürgermeister aufmerksam. Das Bauwerk sei etwas Besonderes und habe deshalb früher schon Postkarten aus Wölfis geziert. Wölfis ist einer von 16 Schwerpunkten des Dorferneuerungsprogramms in Thüringen von 2021 bis 2025. Die Bogenbrücke liegt auch gar nicht weit entfernt von der Überfahrt zwischen Langgasse und Steingasse, die jetzt gesperrt werden muss.