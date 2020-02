Neudietendorf. Buchautor Peter J. Worsch stellt in der Krügervilla Neudietendorf sein Buch „Der Rote Milan – Paladin des Königs“ vor.

Buchlesung zum Paladin des Königs in Neudietendorf

In geheimnisvolle Geschichten rund um die Mühlburg können interessierte Zuhörer am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr in der Krügervilla Neudietendorf eintauchen. Der Autor Peter J. Worsch erzählt bei der Buchlesung „Der Rote Milan – Paladin des Königs“ von Heinrich, der als Roter Milan bekannt wurde.

Heinrich lebte zusammen mit seiner Mutter Larissa, die die Geliebte des damaligen Thronfolgers Otto I. war, auf der Mühlburg im „Land der Roten Berge“ in Thüringen. Im Auftrag seines Königs sollte er den abtrünnigen Kronprinz Liudolf wieder mit seinem Vater versöhnen. Eine heikle und gefährliche Aufgabe. Liudolf hatte sich in der alten Römerstadt Regensburg verschanzt, die vom König belagert wurde. Allerdings musste der Rote Milan mit seinen Begleitern aus fliehen und dem König das Scheitern seiner Mission berichten.

Die Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird, handelt von wahren Begebenheiten aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Die Leser erhalten einen Einblick in die Lebensbedingungen der Menschen zu dieser Zeit. Autor Peter J. Worsch ist Mitglied der Literaturwerkstatt des Krügervereins Neudietendorf. Der Eintritt ist frei.