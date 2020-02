Das Brauhaus in Friedrichroda.

Bürgergespräch zur politischen Lage in Thüringen

Die politische Lage im Freistaat bietet Anlass zur Diskussion und wirft viele Fragen auf. Aus gegebenem Anlass lädt der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) für Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr zum Bürgergespräch in der Gaststätte „Brauhaus“ in der Bachstraße 14, in Friedrichroda ein. Dort soll interessierten Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, mit Bilay zwanglos ins Gespräch zu kommen und sich über die aktuellen Entwicklungen auf Landesebene zu informieren und auszutauschen.