Bürgertour mit dem Oberbürgermeister durch Gotha

Auch der Übergang zur Pfortenstraße, der ab 22. September in Gartenstraße entstehen soll, wird sicherlich bei der Bürgertour durch Gotha ein Thema sein.

Gotha. Eine Stadtrundfahrt für Neubürger und Interessierte ist am 30. Oktober geplant.

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) lädt alle Neubürger sowie Interessierten zu einer etwa zweistündigen Stadtrundfahrt am Samstag, 30. Oktober, ein. Abfahrt ist um 10 Uhr auf dem Busparkplatz am Bahnhofsvorplatz. Anmeldungen für die Stadtrundfahrt mit dem OB sind bei Frau Danz unter Telefon: 03621/222 278 oder per E-Mail: ob-assistentin@gotha.de ab sofort möglich.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ohne vorherige Anmeldung und ohne Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln eine Teilnahme nicht möglich sei. Während der gesamten Stadtrundfahrt müsse eine OP-Maske oder FFP2-Maske getragen werden.

