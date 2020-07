Bund fördert Bibliothek in Bad Tabarz

Bund fördert Bibliothek in Bad Tabarz

Mit 21.320 Euro wird die Kur- und Gemeindebibliothek in Bad Tabarz vom Bund gefördert. Das teilt der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) mit. Die Mittel stammen aus dem Programm „Kultur in ländlichen Räumen“. In den barrierefreien Neubau der Bibliothek wurden erst 417.000 Euro gesteckt. Zwei Drittel kamen aus der Städtebauförderung, ein Drittel aus einem Sonderprogramm der Thüringer Staatskanzlei.

Schipanski begrüßt die Bundesförderung: „Die Teilhabe an kulturellen Angeboten muss allen offen stehen. Unabhängig davon, ob man in einer Stadt oder auf dem Land wohnt.“ Kultureinrichtungen auf dem Land hätten es besonders schwer, weil schlichtweg weniger Nutzer vor Ort seien.

