Busse ersetzen Züge zwischen Friedrichroda und Fröttstädt

Kreis Gotha. Zur Instandhaltung von zwei Bahnübergängen werden Sperrungen veranlasst. Auch der Straßenverkehr wird eingeschränkt.

Die Bahnstrecke von Fröttstädt nach Friedrichroda ist ab Montag, 2. August, bis 20. August, 18.30 Uhr, gesperrt. Wie die Erfurter Bahn informiert, verkehren auf der Strecke des RB 48 Busse.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten an zwei Bahnübergängen. Weil auch die Straße zwischen Waltershausen und Schnepfenthal gesperrt werden muss, verkehren die Ersatzbusse auf einer anderen Strecke und die Ersatzhaltestelle wird in die Friedrichrodaer Straße in Richtung Friedrichroda, sowie in die Reinhardsbrunner Straße Richtung Fröttstädt, verlegt.