Carsharing an Bürgeraue in Gotha umgezogen

Gotha. Carsharing rückt näher in die Gothaer Innenstadt. Statistisch sollen pro geteiltem Auto bis zu zehn Privatfahrzeuge überflüssig werden.

Dass an der Bürgeraue in Gotha Carsharing möglich ist, darauf weist nun auch ein Schild hin. Der Stellplatz für ein Fahrzeug, das für kurze Zeiträume gemietet werden kann, war vom Stadt-Bad an die Bürgeraue verlegt worden und damit näher ins Stadtzentrum gerückt.

Carsharing ersetze bis zu zehn private Autos, erklärt Albrecht Loth, Stadtratsmitglied für Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied im Verein Verkehrswende in kleinen Städten, der den Service vor Ort betreut. Carsharing bedeute moderne, flexible und nachhaltige Mobilität und sei daher ein unverzichtbarer Bestandteil der erforderlichen Verkehrswende.

Ein Carsharing-Angebot gibt es in Gotha seit 2015. An den Start ging das Modell mit zwei Stellplätzen: am neuen Rathaus und am Stadtbad.