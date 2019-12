Gotha-Uelleben. Tiere suchen ein Zuhause: Der schöne rote Kater kam über eine Wohnungsauflösung in die Obhut des Tierschutzes.

Charly will nicht im Tierheim bleiben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Charly will nicht im Tierheim bleiben

Eine gute Vermittlungsnachricht können wir heute leider nicht präsentieren. Die vor einer Woche vorgestellte kleine ältere Jack-Russell-Hündin Missi hat vor Weihnachten kein Glück mehr, denn bisher hat sich niemand für sie interessiert. Nun liegt die Hoffnung im neuen Jahr, denn ab 16. Dezember bis über den Jahreswechsel werden keine Tiere mehr vermittelt. Das liegt nicht nur daran, dass Tiere keine Weihnachtsgeschenke sein sollen, die danach oft genug wieder im Tierheim landen.

Zwischen Weihnachten und Silvester ist außerdem für die Eingewöhnung eines Haustieres keine gute Zeit, weiß Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Die Familien bekommen viel Besuch, es ist eher unruhig – und dann kommt noch Silvester, lautstark und mit Party. Das alles ist nicht gut für die Eingewöhnung gerade für Tiere aus dem Tierschutz. Unsere letzte Vorstellung für dieses Jahr ist der Kater Charly, der wegen einer Wohnungsauflösung in die „Arche Noah“ kam.

Charly ist ein typischer roter Kater: Neuem gegenüber vorsichtig und skeptisch. Durch die fremde Umgebung im Tierheim ist der sechsjährige Charly auch etwas ängstlich. Bisher lebte er als reine Wohnungskatze, hat aber einen großen Freiheitsdrang, sagt Kathrin Matthieß. Charly wurde in der „Arche Noah“ kastriert, so dass er im neuen Zuhause auch gut an Freigang gewöhnt werden kann. Das würde dem neugierigen Charly bestimmt gefallen.

Charly braucht Katzenfreunde, die sich gut mit dem Katzenwesen auskennen und wissen, das manche Vertreter ihrer Art eben mehr Zeit brauchen, um ihre neue Umgebung und ihre neuen Menschen kennen zu lernen. Wenn sie dann von allein kommen, ist das Eis gebrochen, und es wird eine tolle Freundschaft. Charly ist ein sehr schöner roter Kater, der nur auf die richtigen Menschen wartet.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“in Gotha-Uelleben, Boilstädter Straße 26, unter Telefon: 03621/755 425