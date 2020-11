Über das Wochenende sind die Corona-Fallzahlen im Landkreis Gotha weiter deutlich angestiegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Gesundheitsamt hat von Freitag zu Montagvormittag 53 Covid-19-Neuinfektionen registriert. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie im März insgesamt 802 Menschen im Kreis Gotha positiv getestet worden.

Aktuell sind laut Mitteilung des Landratamtes 170 Menschen am Virus erkrankt. Davon werden 20 stationär behandelt, davon ein Patient auf der Intensivstation. Auch zwei weitere Sterbefälle in Zusammenhang mit Corona gab es übers Wochenende. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit bislang 37 Menschen in dem Zusammenhang verstorben.

Eine Klasse der Wechmarer Regelschule Burgenland ist seit Montag in Quarantäne, nachdem eine Infektion nachgewiesen wurde. Das bestätigt Jens Leffler (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen. Für mehrere Klassen werde damit der Regelbetrieb eingeschränkt und die Schüler lernen zeitweise von zu Hause aus.

In der vergangenen Wochen hatte es mehrere Corona-Ausbrüche im Landkreis Gotha gegeben, unter anderem in einem Kindergarten in Neudietendorf sowie in Senioreneinrichtungen in den beiden Städten Waltershausen und in Friedrichroda.