Corona: Ein weiterer Todesfall im Kreis Gotha

Gotha. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf insgesamt 503. Derzeit sind im Landkreis 118 Corona-Fälle bekannt.

Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldet das Landratsamt am Freitag. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf insgesamt 503. Von den aktuell 118 Erkrankten werden 25 stationär behandelt, zwei Patienten aus dem Landkreis Gotha sind auf einer Intensivstation. Mit 32,9 gibt das Robert-Koch-Institut derzeit die Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche an. Damit hat der Kreis Gotha eine der niedrigsten Inzidenzen im Bundesdurchschnitt.