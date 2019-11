Das historische Werk der Turmuhr der St. Nikolaus-Kirche ist von der Firma Willing, Gräfenhain, restauriert worden. Bürgermeister Rolf Janson, Gerhard Häfner und Pastorin Anette Uhle (von links) setzen es wieder in Gang

Das alte Uhrwerk der Hochheimer Kirche tickt wieder

In Hochheims Kirche hält Martina Rosner von der Universität Wien einen Vortrag über „Meister Eckhart und die Zeit“. Im Hintergrund tickt es gleichmäßig. Im Altarraum steht ein imposantes mechanisches Uhrwerk und läuft. Spätestens wenn das Räderwerk rattert, hören alle Anwesenden, wie die Zeit verrinnt.

Das ist gewollt. Es handelt sich um das historische Werk der Turmuhr der St. Nikolaus-Kirche. In der Apsis der Kirche hat es einen Ehrenplatz erhalten. Längst tut auf dem Kirchturm eine moderne Funkuhr ihren Dienst. Sie war Anfang der 1990er-Jahre eingebaut worden. Das Vorgängermodell mit der Aufschrift J. F. Weule, Bockenem 1905, wurde vergessen, verstaubte und verdreckte.

Bei einer Glockenschau sei das alte Uhrwerk wieder ins Blickfeld gerückt, erinnert sich Bürgermeister Rolf Janson (parteilos) gut. „Wir wollten die Erinnerung an das mechanische Uhrwerk in Erinnerung behalten“, sagt Gerhard Häfner. So ließen es die Hochheimer vom Turm holen und durch die Firma Willing, Gräfenhain, restaurieren. Dabei sei zum Vorschein gekommen, dass die Eisenteile handgeschmiedet, um 1850 in der Werkstatt Kühn aus Gräfenroda hergestellt worden sind, berichten Janson und Häfner. Nachweis dafür sei die Uhrenzier, wie Steffen Willing ermittelte. „Es ist ein Unikat, das gibt es nicht noch einmal gibt“, stellt Häfner stolz fest.

Am Samstag, Schlag 15 Uhr, setzte er das Uhrwerk in Gang. Und damit in Zukunft jeder hört, was die Stunde geschlagen hat, ist dazu ein Glöckchen in Innsbruck gegossen worden. Die Glockenzier weist auf die 1240-Jahrfeier von Hochheim hin. Der Ort im Nessetal wurde 779 erstmals urkundlich erwähnt.

Rund 10.000 Euro habe die politische Gemeinde zur Restaurierung des Uhrwerkes investiert. Dabei handele es sich um eine der letzten Investitionen Hochheims, bevor das Dorf Teil der zu Beginn dieses Jahr gebildeten Landgemeinde Nessetal wurde. „Jetzt sind wir nicht mehr eigenständig“, sagt Janson. Das sei eine ganz wichtige Aussage dieser Glocke.

Pastorin Anette Uhle findet, dass das historischen Uhrwerk in der Apsis sehr schön mit dem Kirchenfenster korrespondiert, dass Gert Weber aus Gräfenhain 2014 gestaltet hatte. Es ist dem mittelalterlichen Mystikers und Philosophen Meister Eckhart gewidmet worden. Hochheim gilt als ein Stammort der Familie des Ordensgelehrten, des Dominikaners Eckhart von Hochheim (1260-1328), genannt Meister Eckhart. Er stammt aus dem Ministerialengeschlecht derer von Hochheim, die als Ritter in Diensten der Herren von Wangenheim standen. Auch Tambach-Dietharz macht in Bezug auf Eckhart ähnlich Ansprüche geltend.

Das Uhrwerk jedenfalls fügt sich sehr schön in diese Nische ein und sei als Ausstellungsstück wie gemacht, findet Pastorin Anette Uhle. Auch inhaltlich passe eine Uhr in die Kirche. „Sie verdeutlicht, dass wir alle dem Diktat der Zeit unterliegen“ sagt Anette Uhle. „Alles hat seine Zeit“, heiße es in der Bibel sagt sie und fügt hinzu: „Und wir gehen auf das Ewige zu.“ Geht es nach den Freunden des alten Uhrwerks soll auch das ewig halten.