Das Wort zum Sonntag in Gotha: Die Welt bleibt nicht so, wie sie ist

Liebe Leserinnen und Leser, in uns Menschen stecken eine ganze Reihe von Wünschen und Sehnsüchten. Eine dieser Sehnsüchte konnte ich am Dienstag in Friedrichroda spüren, als es dort heftig geschneit hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn es schneit. Und wenn es richtig kräftig schneit, kann ich stundenlang am Fenster stehen und zuschauen, wie immer mehr Schnee den Boden bedeckt und alles allmählich verwandelt.

Woher aber kommt diese Faszination, die von winterlichen Landschaften ausgeht? Warum freuen sich die allermeisten Menschen, wenn es schneit. Woher kommt das eigentlich? Es muss damit zusammenhängen, dass die Welt auf einmal so anders ist, wenn es schneit. Alles ist auf einmal neu. Alles ist verwandelt. Was vorher grau war, ist auf einmal weiß. Und wir ahnen auf einmal, dass die Welt auch ganz anders sein könnte. Und das fasziniert uns. Und wenn wir diese Faszination zulassen, dann haben wir – so denke ich – einen sehr realen Zugang zu dem, was uns die Bibel an ihrem Schluss erzählt.

Im Buch der Offenbarung, im 21. Kapitel, können wir von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde lesen. Wir können lesen von der neuen Stadt Jerusalem, die von Gott her aus dem Himmel herabkommt. „Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer (für den antiken Menschen der Inbegriff von Chaos und Gefahr) ist nicht mehr. (Offenbarung 21,1)“

Und dann wird im wohl schönsten und kostbarsten Bild, das es gibt, im Bild von der Braut, die für ihren Bräutigam geschmückt ist, eine verwandelte Welt geschildert. Eine Welt, in der es keinen Tod und keine Tränen mehr gibt; eine Welt, in der Gott selbst mitten unter uns ist und in der das Alte für immer vergangen ist.

Und dieses Bild von der neuen Welt wird gerahmt und versiegelt mit dem Gotteswort: „Seht, ich mache alles neu.“ Das ist einer der ganz großen Sätze der Heiligen Schrift. Er ist voller Verheißung und voller Trost. Glauben im christlichen Sinn heißt ja gerade: Die Dinge bleiben nicht so wie sie sind. Die Welt bleibt nicht so, wie sie ist. Und auch der Mensch bleibt nicht so wie er ist.

Ja, letztlich heißt Glauben, fest damit zu rechnen, dass Gott die schönste und größte Veränderung bis zum Schluss aufhebt, nämlich dann, wenn er uns und unsere Welt vollenden wird. Eine Veränderung, die er aber schon längst voll Liebe vorbereitet und uns zugedacht hat.

Wigbert Scholle ist Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius Gotha