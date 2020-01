Das Wunder von Gotha: Gestohlene Gemälde kehren nach 40 Jahren heim

Es herrscht totale Nachrichtensperre. Die Pressestellen der Friedenstein-Stiftung wie auch der Staatlichen Museen zu Berlin geben nur hinhaltende Auskünfte, selbst Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) beißt sich auf die Lippen. Zugleich steigt der Euphoriepegel spürbar. Denn etwas Großartiges bahnt sich an: Keine zwei Wochen dauert’s wohl mehr, bis die fünf Gemälde, die vor 40 Jahren unter spektakulären Umständen aus Schloss Friedenstein gestohlen wurden, nach Gotha heimkehren. Dann wird die kultursinnige Kleinstadt in einen Ausnahmezustand der Glückseligkeit eintreten. Das erhoffte, das ersehnte Wunder von Gotha: Es geschieht!

Nur Schwarz-Weiß-Fotos der Gemälde waren überliefert

Insgeheim bereitet man sogar schon eine Sonderausstellung im Herzoglichen Museum vor. Voraussichtlich am 20. Januar werden die Bilder von Hans Holbein d. Ä., Jan Brueghel d. Ä., Jan Lievens sowie aus den Werkstätten Frans Hals’ und Anthonis van Dycks zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder in Gotha zu bestaunen sein. Live und in Farbe. Denn zurzeit wissen nur ganz wenige Eingeweihte, wie die Gemälde wirklich aussehen; überliefert waren seit dem rätselbehafteten Einbruch lediglich fünf dürftige Schwarz-Weiß-Fotografien. Bereits am 17. Januar soll eine Pressekonferenz in Berlin anberaumt werden, wo seit Wochen Fachleute im Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen die Bilder auf ihre Echtheit und ihren konservatorischen Zustand hin prüfen. Auf die beiden Termine verweist Martin Hoernes, der Generalsekretär der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung. Bis dahin werde er schweigen, sagte er unserer Zeitung am Mittwoch.

Das Gemälde "Heilige Katherina" von Hans Holbein datiert um 1509/10. Der Augsburger Maler wählte – sehr ungewöhnlich für diese Zeit – eine Bürgerstochter als Vorbild des Heiligenbildnisses. Foto: Friedenstein-Stiftung/dpa

Kreuch und Hoernes heißen die Schlüsselfiguren in diesem neuerlichen Krimi einer „Kunsttransaktion“, die in der Nachkriegsgeschichte ihresgleichen nicht findet. Wie wir heute wissen, hatte sich vor einigen Monaten ein anonymer Gewährsmann bei Gothas Oberbürgermeister gemeldet – offenbar um die gestohlenen Bilder zum Rückkauf anzubieten. Kreuch schaltete nicht die Behörden, sondern zunächst den in Kunstdingen versierten Hoernes ein. Und er forderte ein Echtheitstestat für sämtliche Bilder. Das eben war der entscheidende Schritt: Die Gemälde wurden ins Rathgen-Institut eingeliefert, in Deutschlands ältestes Museumslabor, das zum Portfolio der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört.

Also der öffentlichen Hand. Dort verschwand die höchst sensible Fracht hinter streng gesicherten Türen – und dort befindet sie sich bis jetzt. Bestünde der relativ unwahrscheinliche Tatbestand, dass die Bilder nachträglich gefälscht worden wären, wüssten wir es bereits. Tatsächlich wird unterdessen mit der anderen Seite über eine gütliche Einigung gesprochen. Offenbar handelt es sich um die Erben eines einstigen Käufers aus Westdeutschland, der gewusst haben muss, dass er für einen Kaufpreis von angeblich einer Million Mark Diebesgut erwirbt.

Eine Einigung hätte Signalwirkung

Käme es nun hart auf hart, würde die Rechtsposition der Gothaer sich vermutlich als valide erweisen: dass die Bilder niemals den legitimen Status Gothaer Eigentums verloren haben. Inwieweit strafbare Handlungen vorliegen oder bereits verjährt sind, wäre im Zweifelsfall juristisch zu prüfen. Heikel macht den Fall, dass eine Signalwirkung von seiner Lösung ausgeht. Ginge man mit den „Verwahrern“, wie Kreuch die Anbieter nennt, drakonisch streng ins Gericht, würden davon in ähnlichen Fällen die „Finder“ verschreckt sein. Man denke an den Berliner Münzraub oder den Überfall aufs Dresdner Grüne Gewölbe.

Von einem Rückkauf der Gothaer Bilder kann nun gewiss keine Rede mehr sein. Ihr hypothetischer Auktionspreis läge nach Experteneinschätzung vermutlich im einstelligen Millionenbereich; eine Art „Finderlohn“ von 10 bis 15 Prozent wäre womöglich angemessen. Denn schließlich könnte es sich bei den unverhofften Erben ja um ehrbare, anständige Zeitgenossen handeln. Wie auch immer: Sie bescheren der Gothaer Kunstsammlung, die – vor allem im Zuge des Weltkriegsgeschehens – zahllose Werke eingebüßt hat, und damit den Kunstliebhabern dieser Welt eine sensationelle Wiedergutmachung. Mehr als 1000 Einträge verzeichnet die Lost-Art-Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste unter dem Stichwort „Friedenstein“.

Hatte die DDR-Staatsmacht insgeheim die Finger im Spiel?

Mag sein, dass sich der Kriminalfall des Einbruchdiebstahls anno 1979 niemals vollständig aufklären lässt. Die Täter, welche in tiefschwarzer, stürmischer Nacht an der Schlossfassade emporgeklettert sein müssen, bleiben vorerst unbekannt. Auch Spekulationen, dass insgeheim staatliche Stellen der DDR zwecks camouflierter Devisenbeschaffung die Finger im Spiel hatten, sind nicht auszuschließen. Aber das alte, nagende Trauma des Kunstverlusts erfährt nun seine wundersame Heilung.

Etwa Bernd Schäfer, einer der wenigen verbliebenen Zeitzeugen, hat lange darunter gelitten. Damals junger Mitarbeiter auf Friedenstein, erinnerte sich der spätere Direktor des Schlossmuseums nur ungern an die wochenlangen Ermittlungen, Verdächtigungen, Befragungen. An all die Ängste, Nöte, Albträume. Nun erreichen wir den inzwischen 66-Jährigen im Ruhestand. Er sagt über die jüngste Entwicklung: „Ich bin sprachlos.“ Hell lacht er auf. „Begeistert!“

