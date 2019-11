Der Herzschlag einer lebendigen Stadt

„Ihr seid der Herzschlag unserer Stadt.“ Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) wählt poetische, lobende Worte. Aus gutem Grund. Vor ihm sitzen im großen Saal des Berghotels mehr als 200 Frauen und Männer. Sie bringen sich mit ehrenamtlicher Arbeit für das Gemeinwohl in der Stadt Friedrichroda und seiner Ortsteile ein. Gemeinsam solle alles getan werden, „damit dieser Herzschlag auch in Zukunft den Rhythmus unseres Zusammenlebens bestimmt“, bekräftigt Klöppel.

Mit ihrer Ehrenamtsgala würdigt die Stadt alljährlich ihre „Pulsgeber“. Die „Grünen Damen“ bittet Klöppel regelmäßig zur Ehrenamtsgala nach vorne. Es sei beeindruckend, mit welcher Kontinuität sie tagtäglich ihren freiwilligen Dienst an Krankenbetten in der SRH-Klinik versehen. Mit einem straff geführten Plan sind Maria Pietschmann, Angelika Budan, Hannelore Weber, Roswitha Schneider, Hildegard Hartmann, Anette Ortlepp, Evangeline Jansen und Dorothea Schwarzmann für Patienten da.

Landrat Onno Eckert (SPD) zeichnete Markus Völlmer, Philipp Grüßner, Marcel Freiberg und Lukas Köth mit der Thüringer Ehrenamtscard aus.

Völlmer organisiet das Herbstfestes „Kürbisglühen“. Jetzt kümmern sich er und seine „Bergteufeln“ um das Bergtheater. Auf Grüßners Initiative hin ist die „Bunte Bude“, ein kultureller Treff in der Innenstadt, eröffnet worden. Er organisiert Veranstaltungen, deren Erlös komme vollständig gemeinnützigen Zwecken zugute. Freiberg hat mit seinem Pferde- und Therapiestall Benefizaktionen für behinderte Kinder organisiert. Daraus werde in Cumbach fast jedes Mal ein Dorffest für einen guten Zweck. Köth zähle zu den zuverlässigsten jungen Köpfen in der Stadt Friedrichroda.

Die Grünen Damen (vorn von links: Maria Pietschmann, Angelika Budan, Hannelore Weber, Roswitha Schneider, Hildegard Hartmann, Anette Ortlepp sowie hinten Evangeline Jansen - nicht auf dem Foto Dorothea Schwarzmann) sowie Bürgermeister Thomas Klöppel und die Gerhard Werner (Finsterbergen) und Bert Fröhlich (Ernstroda) Foto: Wieland Fischer

Mit Andreas Witschel, Thomas Faulstich und Gerhard Werner, drei ehemalige Mitglieder des Stadtrates, sind zu Ehrenmitgliedern des Stadtrates ernannt worden.

Klaus Straßenmeyer und Dieter Rathgeber trugen dazu bei, dass die Landesregierung dieses Jahr Straßenausbaubeiträge abgeschafft hat. Dafür sind beide mit der Ehrenmedaille der Stadt Friedrichroda ausgezeichnet worden.

Die hat auch Heimatkapelle Finsterbergen erhalten. 1946 gegründet, seither sei sie mit Frühkonzerten, Musikfesten oder dem Abendblasen im Kulturangebot der Stadt nicht mehr wegzudenken, stellt Klöppel fest. Zur Gala lieferten die Musikanten um Thomas Gessert den wohlklingenden Beweis.

Zum Abschluss der Würdigungen ließ Beigeordneter Kay Brückmann (Solidargemeinschaft) Klöppel hochleben. Denn jedes „Herz“ habe schließlich Pulsgeber. Ein solcher sei Klöppel.

