Der „Hofstatuarius“ und das Epitaph Ernst des Frommen in Gotha

Der Epitaph Ernst I. in der Margarethenkirche in Gotha wurde 1728 vom Bildhauer Jacob Christoph Biedermann erstellt.

Gotha Baumeister, Künstler und Architekten in Gotha: Der Bildhauer Jacob Christoph Biedermann (1682-1742) übte seine Kunst am Gothaer Hof aus.

Jacob Christoph Biedermann war wohl der produktivste Bildhauer für den Gothaer Hof. Die Herkunft des 1682 geborenen Künstlers ist unbekannt, möglicherweise war er der Bruder des Greußener Bildhauers Christian Johann Biedermann (vor 1694–nach 1740). Dessen Vater wiederum, Johann Christian Biedermann, war Maler und Bildhauer in Kindelbrück.

1708 ist Jacob Christoph erstmals in Gotha nachweisbar, als er als Stuckateur am Lusthaus im Wallgarten östlich des Schlosses tätig war. Ab 1710 fertigte er auch Zeichnungen und Statuen an, nennt sich „Staduario et Stucator“ und wohnt in der „Sieblöber Gaß“. Beim Bau des Schlosses Friedrichsthal 1709-1711 und beim Bau der dortigen Grotte bis 1719 ist er als Bildhauer ständig gefragt.

Auch zum Umbau des „Neuen Schlosses“ in Ichtershausen 1716/17 hält er sich einige Zeit dort auf. In beiden der Schlösser haben sich keine seiner Arbeiten erhalten. 1719/20 ist er auf Schloss Tenneberg tätig und schuf dort die zum Teil erhaltenen Büsten im Festsaal. Die meisten seiner Arbeiten entstanden aber für den Wallgarten, den Ordonnanzgarten (heute die Orangerie) und den Garten Friedrichsthal. Dafür schuf er mindestens 60 überlebensgroße Statuen sowie viele Büsten und Vasen. Davon sind lediglich sechs schlichte Vasen überkommen, weitere mit Reliefs verzierte gingen nach 1945 verloren.

Römische Kaiserbüsten und Herkules sind gut erhalten

Von den vielen für die Räume und Galerien des Schlosses Friedenstein angefertigten Statuen aus Holz und Stein, haben sich einige der 1714 geschaffenen römischen Kaiserbüsten im Münzkabinett und der Herkules von 1718 im westlichen Haupttreppenhaus erhalten. Dazu kam die Herstellung unzähliger Statuen aus Wachs, Marzipan und Zuckerguss als auch hölzerne Pyramiden und Figuren für die festlichen Hoftafeln.

Ab 1710 bekam er bereits ein Jahresgehalt von 100 Gulden. 1712 erhielt er das Prädikat „Hofstatuarius“. Biedermann verfügte über eine gutgehende Bildhauerwerkstatt, 1720 sind drei Gesellen und ein Lehrjunge erwähnt. 1713 ließ er sich in der Schlosskirche mit Susanne Margarethe Strobel aus Gotha trauen und wohnte nun in der Schwabhäuser Gasse. Von den bis 1719 geborenen sieben Kinder blieb nur eines am Leben.

Nachdem Biedermanns Frau kurz nach der Geburt ihres siebten Kindes 1719 starb, heiratete er 1722 die Kaufmannstochter Anna Barbara Schenck aus Ruhla in der dortigen „Concordia-Kirche“. Auf seine Bitte hin beförderte der Herzog ihn kurz zuvor noch zum „Bau-Commissarius“, allerdings ohne Erhöhung seiner Bezüge. In seiner zweiten Ehe wurden weitere zwölf Kinder geboren, von denen nur drei am Leben blieben.

Künstler hatte Schulden bis ans Lebensende

1735 erwarb er die Bergmühle am Schloßberg als Wohnhaus. Damit verschuldete er sich bis an sein Lebensende, zumal er kurz nach dem Tode Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg 1732 von der Gehaltsliste gestrichen worden war. Ihm blieben zwar weiterhin die Prädikate Hofstatuarius und Baukommissar verbunden mit Aufträgen am Gothaer Hof, doch ging er 1733 auch nach Fulda, um dort Statuen für den Fürstabt Adolf von Dalberg zu schaffen.

Aus demselben Jahr stammen die Büsten der Herzöge Ernst des Frommen und Friedrich I. in der Kirche zu Gräfentonna. Ob er ab 1733 auch Statuen für den Molsdorfer Garten schuf, ist nicht nachweisbar. Biedermann war auch für die Stadt Gotha tätig. Dort stammte die 1732 aufgestellte und im Zweiten Weltkrieg zerstörte Statue der Fortuna auf dem Neumarktbrunnen von ihm.

Zwischen 1734 und 1742 entstanden vier Figuren auf dem Rathausturm, wofür der Meister ebenfalls in Frage kommt. Die etwa einen Meter hohen Figuren auf Postamenten stellen die personifizierten Tugenden der Weisheit oder Klugheit (Sapientia/Prudentia), des Glücks (Fortuna), die geflügelte Mildtätigkeit (Operatio) und die Gerechtigkeit (Justitia) dar.

Biedermann war an mehreren Projekten in der Margarethenkirche beteiligt

Auch beim Umbau der Margarethenkirche auf dem Neumarkt 1726-1729 war er beteiligt. Dort steht sein qualitätsvollstes erhaltenes Werk, nämlich das Epitaph für Ernst I. „den Frommen“ von Sachsen-Gotha-Altenburg (1601-1675), der ja schon 1675 in der Gruft unter der Margarethenkirche beigesetzt worden war, wie auch für dessen Gemahlin Elisabeth Sophia geb. von Sachsen-Altenburg (1619-1680), die ihm fünf Jahre später dahin folgte.

Das an der nördlichen Chorwand angebrachte Epitaph zeigt die Büste des Herzogs auf einem Postament, die von zwei Skeletten flankiert wird. Dargestellt ist der Tod mit Stundenglas und der Totengräber mit dem Spaten. Darüber befindet sich ein Relief mit dem Brustbild der Herzogin unter dem Fürstenhut. Wappenschilde aus Bronze und eine lange Inschrift vervollständigen das Gedächtnismal, das Herzog Friedrich II. für seinen Großvater stiftete.

Für seine Arbeit aus Alabaster in Weiß, Schwarz, Rot und Grau bekam der Bildhauer 361 Taler. Am 4. Juni 1742 starb Jacob Christoph Biedermann nach langer schwerer Krankheit in Gotha, über seine Nachkommen wissen wir nichts.