Per Schwerlast angeliefert: Der Schornstein in Gotha steht

Am Donnerstag, 26. März, ist die Remstädter Straße auch zwischen den Kreuzungen Hohe Straße/ Brauhausstraße und Moßlerstraße/Breite Gasse gesperrt. Ein zehn Tonnen schwerer und 23 Meter hoher Schornstein wird vom Schwerlast-Transporter auf sein Fundament im Innenhof des Stadtwerke-Betriebsgeländes in der Breiten Gasse gehoben, in die genaue Position gebracht und verschraubt.

Bis in den Nachmittag hinein werden weiter Bestandteile des künftigen Heizkraftwerkes mit Hilfe des Kranes, der in seiner kürzesten Auslegung 60 Tonnen tragen könnte, nahe an den Öffnungen des Gebäudes platziert, wo sie von Monteuren übernommen und mit anderen Vorrichtungen hinein transportiert werden. Es sind unter anderem Schaltschränke und Transformatoren. Inzwischen steht der Schornstein, weiß und mit schwarzen, roten, grünen und gelben Ringen angestrichen, in voller Höhe auf dem Gelände. Ein Monteur verschraubt das Sicherheitsgeländer der Revisionsplattform. Der Schornstein wird von der Caligo Schornsteinbau GmbH aus Hopsten geliefert. Er hat vier Rauchgas-Abzüge für die künftig drei Erdgas-Motoren und einen Heizkessel. Das neue Heizkraftwerk werde absolut emissionsarm und unter Einhaltung strenger gesetzlicher Auflagen arbeiten, versichern die Stadtwerke. „Unsere neuen Motoren sind hocheffizient und mit einem modernen Filtersystem ausgestattet. Die Werte erfüllen strenge Vorgaben und werden engmaschig kontrolliert. Es ist fast nur Wasserdampf, welcher dann aus dem neuen Schornstein dringen wird“, erklärt Bernd Bodlin, Leiter des Bereichs Fernwärme. Bereits im Februar wurde der erste Motor geliefert. Im Abstand von einem Jahr folgen die weiteren, 2022 dann der Heizkessel. Die Gesamtleistung wird mehr als 17 Megawatt betragen. Alle Arbeiten geschehen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Infektionsschutz. So werde auf die Abstandsregel geachtet, Schutzkleidung über das übliche hinaus getragen und regelmäßig desinfiziert, betont Stadtwerke-Chef Dirk Gabriel.