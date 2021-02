Gotha. Stefan Salzmann übernimmt die Geschäftsführung der Firma Hiweso in Gothas Luftschiffhafen.

Der Schwiegersohn springt bei Hiweso in Gotha in die Bresche

Die Firma Hiweso, ein Fachgroßhandel für Handwerk und Industrie, der seit 1993 im Gewerbegebiet Luftschiffhafen in Gotha ansässig ist, hat seit Anfang dieses Jahres einen neuen Geschäftsführer: Stefan Salzmann (47) aus Friedrichroda leitet nun die Firma, die seine Schwiegereltern Klaus und Hildgund Hinnerichs 1990 in Sonneborn gegründet haben. Was wie eine gelungene Unternehmensnachfolge im Familienbetrieb klingt, war aber kein vorgezeichneter Weg.