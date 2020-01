Der Stiftung ein Schloss

Schon im November forderte der Landtagsabgeordnete Jörg Kellner (CDU), die Schlösser Friedrichswerth und Reinhardsbrunn der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zu geben. Hintergrund ist die Gründung einer Mitteldeutschen Schlösser-Stiftung, die der Bund zur Voraussetzung macht, seinerseits dreistellige Millionenbeträge für das Kulturerbe bereit zu stellen.

Die Thüringer Stiftung solle in die Mitteldeutsche eingehen und wären die beiden Schlösser im Landkreis Gotha nicht dabei, setze sich deren Verfall fort, befürchtet Kellner. Am Rande einer Parteiveranstaltung setzt er nun einen weiteren Vorschlag oben auf: Anstelle eines Neubaus oder einer Sanierung am Standort Halle, der aktuell als Zweitsitz der neuen Stiftung vorgesehen ist, solle das Schloss Friedrichswerth reaktiviert werden.

Das klingt auf den ersten Blick abstrus, liegt Friedrichswerth doch eher am Rande des künftigen Gebietes der Stiftung und mit Rudolstadt wären beide Sitze in Thüringen. Doch die Vorstellung hat auch ihren Reiz. Endlich würde mit dem Schloss etwas passieren. Es wäre ein würdiger Sitz, Parkplätze gibt es im ländlichen Raum genug und der nächste Autobahn-Anschluss ist nur 8,5 Kilometer entfernt. Es wäre zu schön, ließen sich die Nachbarländer darauf ein.