Der Tiefbau geht unbeirrt weiter

Der Eine sitzt im Bagger an den Schalthebeln, der Andere schweißt tief im Graben Rohrenden zusammen und der Dritte schlägt große Fertigteil-Bauelemente mit dem Kranhaken an. Nahe kommt man sich nicht beim Tiefbau, die Tage sind ohne Minusgrade und zur Zeit auch trocken. So geht das Baugeschehen auf den Straßenbaustellen der Kreisstadt gut voran.

In der Kreisstadt sind zur Zeit sieben Straßen für diesen Zweck voll gesperrt. Lediglich die Remstädter Straße, die eine neue Brücke über das Wiegwasser samt Düker-Bauwerken für die Unterführung von Versorgungsleitungen erhielt, ist wieder befahrbar. Zwar wird am Rande noch bis Mai gebaut, so dass sich aufgrund eingeschränkter Fahrbahnbreite die Regelung ergibt, dem von der Gartenstraße kommenden Verkehr Vorrang zu geben, aber die Durchfahrt ist möglich und so manchem dadurch ein Umweg erspart.

Die Fahrbahn-Reparaturen in der Seeberger Straße in Gotha gehen gut voran. Foto: Peter Riecke

In der Seebergstraße hat das Landesamt für Bau und Verkehr an vielen Stellen den Fahrbahnbelag erneuern lassen, zum Teil über die gesamte Fahrbahn. Am 9. April soll alles fertig sein. Dann gilt auch wieder die Einbahnstraßenregelung für die Querstraßen. Allerdings ist am Freitag, 27. März, der Straßenbelag schon so gut wie fertig. Autofahrer hoffen auf eine frühere Verkehrsfreigabe.

Ein Stück weiter westlich durchzieht die Mozartstraße ein gut zwei Meter tiefer Graben. Die Rohre der neuen Fernwärmeleitung sind zum Teil schon eingebracht, zum Teil liegen sie bereit. Die schwarz-gelben Rohre sind doppelt isoliert. Parallelabzweiger, Kugelhähne und Bögen liegen ebenfalls auf Europaletten bereit. Gearbeitet wird an verschiedenen Stellen des gut 150 Meter langen Baufeldes. An einer Stelle steht Gerd Flach von der Vermessungsbüro Flach GmbH aus Tröchtelborn, am anderen Ende wird ein Rohrende für die künftige Verbindung angeschliffen. Zwei spezielle Rohrstück mit der Bezeichnung Dummy liegen am Rand. Hier hatte sich ein pfiffiger Schweißer etwas einfallen lassen, um weiter arbeiten zu können, obwohl noch Zulieferteile fehlten.

In der Gothaer Friedrichstraße sind die alten Schienen bereits weitgehend entnommen. Bauteile für Schächte zu den Abwasserkanälen werden abgeladen. Foto: Peter Riecke

Darüber hinaus ist von durch Corona bedingten Ausfällen nicht bekannt. „Bezüglich der stadteigenen Tiefbaumaßnahmen hat sich an den Terminschienen nichts geändert. Das Baugeschehen läuft noch ohne wesentliche Einschränkungen und die Termine, Stand Donnerstag, 26. März, sind zu halten“, übermittelt Dennis Steger, der Leiter des Gothaer Tiefbauamtes auf Nachfrage durch Stadtpressesprecher Maik Märtin. Die Mozartstraße, in der auch neue Stromkabel verlegt werden, soll bis insgesamt soll am 27. November fertig sein.

Viel länger wird in der Friedrichstraße gebaut. Dort wird einschließlich der Schienen der Thüringer Wald- und Straßenbahn bis August 2021 nahezu alles erneuert, was man erneuern kann. In der Eisenacher Straße werden ebenfalls Fernwärmeleitungen verlegt. Die Freileitung am alten Friedhof wird durch eine neue, ebenfalls stärker isolierte Leitung ersetzt. Voraussichtlich bis 30. Juni bleibt die Straße von den Einmündungen Annastraße bis Sonneborner Straße gesperrt.

An der Siedlung Am schmalen Rain hat die Verlegung einer großen Trinkwasserleitung begonnen. Zwischen Krusewitzstraße und Inselsbergstraße werden Abwasser und Trinkwasserleitungen neu gebaut. Ab 14. April wird dann in der Steinstraße in Gotha-Ost gebaut. Im Verlauf des April kommt die Kastanienallee hinzu. Auch hier ist die Erweiterung des Fernwärmenetzes im Blick.