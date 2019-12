Der Weihnachtsmann kommt hoch zu Ross

Der Mühlberger Landwirt Hartmut Schack rief 1995 einen Reitstall ins Leben, in dem Kinder ab fünf Jahren das Reiten erlernen können. Ein Jahr später wurde die Reitsportgemeinschaft Thüringer Burgenland gegründet. Dass sich diese um eventuell ausbleibenden Nachwuchs keine Sorgen zu machen braucht, beweist die Tatsache, dass sich am Sonntagnachmittag fast 50 Kinder und Jugendliche an der traditionellen Weihnachtsgala beteiligten.

Am Ende der Weihnachtsgala überraschte hoch zu Ross der Weihnachtsmann alias Michael Meister – assistiert von Tochter Annmarie – die anwesenden Kinder. Foto: Matthias Wenzel

Es handele es sich um den jährlichen Höhepunkt im Vereinsleben, das dadurch ungemein belebt werde, erzählt die Schack-Tochter Nicole Reichardt. Wie in jedem Jahr wurde die Weihnachtsgala unter ein bestimmtes Thema gestellt. Das diesjährige lautete: „Märchen der Gebrüder Grimm und andere Geschichten“. Dafür haben die Akteure wochenlang ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert. Die Kostüme wurden zum Teil selbst genäht, die Pferde wurden weihnachtlich ausstaffiert und die Reithalle geschmückt.

Um 14.30 Uhr eröffnete Nicole Reichardt die Gala vor einem großen Publikum. Den Anfang machten Schneewittchen und die sieben Zwerge. Neben Anna Schack als Prinzessin und Annmarie Meister als Prinz gab es noch weitere sechs Reiter. Der fehlende siebte Zwerg wurde kurzerhand huckepack getragen. Der zweite Programmpunkt nannte sich Wichtel-Volti. Dabei zeigte der vier- bis fünfjährige Nachwuchs, dass er bereits die Kunst des Voltigierens beherrscht. Ein anspruchsvolles Pas de deux präsentierten danach Briska Barnese und Nadine Zacher. Mit Aschenputtel folgte ein weiteres Märchen. Bei der Springquadrille wurde gezeigt, dass vier Reiter auch synchron über Hindernisse springen können. Beim sich anschließenden Lichterquartett präsentierten sich bei gedimmtem Licht vier Reiter und Pferde mit weihnachtlicher Beleuchtung. Mit dem König der Löwen endete die märchenhafte Vorführung.

Der angekündigte Höhepunkt war das Erscheinen des Weihnachtsmanns – ebenfalls hoch zu Ross. In dem Kostüm war Michael Meister kaum zu erkennen. Assistiert von seiner Tochter Annmarie verteilte er aus zwei großen Säcken für jedes Kind, das etwas Weihnachtliches vortragen konnte, eine kleine Überraschung.