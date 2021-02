Im Gebäude des Gesundheitsamts des Landkreises Gotha in der Schützenallee finden auch Corona-Tests statt.

Gotha. Die Corona-Fallzahlen steigen im Landkreis Gotha wieder deutlich an. Von Freitag zu Samstag sind dem Gesundheitsamt 73 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 41, am Samstag vor einer Woche 54. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt für den Landkreis Gotha jetzt bei 145,3.