DGB Gotha zur politischen Lage in Thüringen

Der DGB Kreisverband Gotha lädt interessierte Bürger am Montag, 2. März, um 18 Uhr zu einer Diskussionsrunde in den Klub Galletti, Jüdenstraße 44, in Gotha ein. Diskutiert werden soll über das politische System in Thüringen und Deutschland und welche Folgen für Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften daraus entstehen können. Vor Ort ist Uwe Rossbach, Geschäftsführer von Arbeit und Leben Thüringen.