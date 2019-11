Geht es etwa um mich persönlich? Premiere am Freitag beim Verein „art der stadt“ – es spielt die ältere Generation: Barbara Klose, Hermann Schüttler, Iris Streubel-Stegner, Kathy John, Lotte Schuchardt, Meinhard Nowack und Rolf König. Leitung und Einrichtung übernahm Katharina Vötter

Gotha. Beim Verein „art der stadt“ Gotha hat das „Oldie-Stück“ am Freitag, dem 15. November, Premiere.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die älteren Semester spielen Theater

Der Gothaer Theaterverein „art der stadt“ hat sein Altersspektrum erweitert. Neben Kindern und Jugendlichen spielen auf der Bühne im Kulturhaus jetzt auch die älteren Semester Theater. Acht Senioren haben sich im „Institut für Darstellungsforschung“ zusammengetan, berichtet Vereinssprecher Bernd Seydel. Die Leitung liegt bei Schauspielerin Katharina Vötter. Antrieb war die Freude am Theaterspielen. Jetzt ist daraus ein Stück geworden: „Moment mal, geht’s jetzt etwa um mich persönlich?”

Das erlebt diesen Freitag, 15. November, seine Premiere. Die Akteure nennen das Ergebnis eine Versuchsanordnung.

Acht Personen treffen sich an einer langen Tafel. Sie wollen miteinander reden – oder auch lieber nicht. Sie versuchen zu sprechen, was nicht immer einfach ist. Das Stück will sich mit persönlichen und gesellschaftlichen Tabus der heutigen Zeit auseinandersetzen. Es spielen Barbara Klose, Hermann Schüttler, Iris Streubel-Stegner, Kathy John, Lotte Schuchardt, Meinhard Nowack und Rolf König. Leitung und Einrichtung: Katharina Vötter.

Premiere ist am Freitag, 15. November, 20 Uhr im Fundament, im Kulturhaus Gotha, Ekhofplatz 3. Weitere Vorstellungen an gleicher Stelle Samstag und Sonntag, 16. und 17. November. Mehr Informationen www.artderstadt.de