Die fetten Jahre sind für den Landkreis Gotha vorbei

Der Kreistag hat den Haushaltsplan für 2020 sowie die Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2023 beschlossen. Das geschah unerwartet einmütig – bei einer Enthaltung. Selbst die neuen Abgeordneten der AfD-Fraktion stimmten ohne Vorbehalt dem Zahlenwerk zu.

Ohne Kreditaufnahme will der Landkreis Gotha im kommenden Jahr rund 17,5 Millionen Euro an Investitionen schultern. Das sei ein Spitzenwert in Thüringen, hebt SPD-Fraktionsvorsitzender Werner Pidde hervor. Es gebe Landkreise, die hätten noch nicht einmal einen Etat für das kommenden Jahr eingebracht – geschweige beschlossen.

Doch „die fetten Jahre“ sind vorbei, wie Steffen Fuchs, Fraktionsvorsitzender der Grünen, bemerkt. Das hatte Landrat Onno Eckert (SPD) schon beim Einbringen des Haushalts Anfang Oktober angekündigt. Denn die mit dem Verkauf der Anteile am Kreiskrankenhaus erzielten rund 45,5 Millionen Euro – die Stadt Ohrdruf erhielt 19,5 Millionen Euro – gehen zur Neige. Damit wird unter anderem die derzeit laufende Komplexsanierung des Gymnasiums Ernestinum in Gotha bezahlt. Die mittelfristige Finanzplanung geht von einem Investitionsbedarf von rund 57,3 Millionen Euro für Schulen, Straßen und Infrastruktur bis 2023 aus. Hinzu kommen steigende Ausgeben in der Verwaltung.

Der Gesetzgeber, das Land, sei finanziell gefordert, damit die Kreisumlage nicht ins Unermessliche steige, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Jacob. Der Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt verweist auf die stetig wachsenden Sozialausgaben, die mit rund 91 Millionen Euro den größten Anteil des insgesamt 177,8 Millionen Euro umfassenden Etats ausmachen. Das seien 1312 Euro pro Einwohner des Landkreises, so Jacob. In Zukunft komme der Landkreis wohl nicht um eine Kreditaufnahme umhin. Aktuell können die Altschulden von insgesamt rund 21,6 Millionen Euro jährlich um 400.00 Euro reduziert werden.

„Wenn wir eine Explosion der Kreisumlage vermeiden wollen, müssen wir Prioritäten bei den Investitionen setzen“, fordert Bärbel Schreyer (Freie Wähler) beim Blick voraus. Auch Fuchs mahnt für die Zukunft eine Prioritätenlisten an.

Die Kreisumlage steigt im Hebesatz geringfügig auf 36,35 Prozent (2016-2019: 36,16 Prozent); die Schulumlage auf 5,29 Prozent (2019: 4,84 Prozent). Der Landkreis muss nun die Mittel wieder selbst erwirtschaften, die er für Investitionen in Bildung und Infrastruktur benötigt“, beschreibt Landrat Eckert die Entwicklung der Rahmenbedingungen. Ziel könne es trotz niedriger Zinsen nicht sein, eine finanzpolitische Kehrtwende hin zu einer nennenswerten Neuverschuldung zu vollziehen.

Für das kommende Jahr steht die Fortführung der großen Projekte wie der Komplexsanierung des Gymnasiums Ernestinum, der Erweiterung und Sanierung der Grundschule in Goldbach oder der Errichtung der Sportanlage in Friemar auf der Agenda. Darüber hinaus bilden Sicherungsarbeiten an der Michaelisschule in Ohrdruf sowie Straßenbauvorhaben, etwa die Erneuerung der Ortsdurchfahrten Gräfentonna und Großrettbach, und Maßnahmen zur Modernisierung der Kreisverwaltung weitere Schwerpunkte.

Bärbel Schreyer freut sich, dass der Kreistag beschlossen hat, die Stadt Gotha beim Einrichten einer Obdachlosenunterkunft mit 15.000 Euro zu unterstützen.