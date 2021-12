Die Impfkampagne im Kreis Gotha geht diese Woche weiter

Goldbach. Das Impfteam gibt in drei Orten des Landkreises Gotha Immunisierungen und auch in Sättelstädt wird wieder geimpft.

Der Landkreis Gotha und die Kassenärztliche Vereinigung setzen ihre Impfkampagne diese Woche fort. Am Dienstag, 7. Dezember, von 9 bis 15 Uhr wird in der Dorfschenke Goldbach immunisiert. Einen Tag später gastiert das Impfteam in Döllstädt im Kulturzentrum in der Unterstraße von 9 bis 13 Uhr. Vorerst den Abschluss markiert die Station in der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt im Saal Drei Rosen in Neudietendorf am Freitag, 10. Dezember, von 9 bis 13 Uhr. Zur Verfügung stehen die Vakzine von „Johnson & Johnson“ (einmalige Verabreichung) sowie Moderna (für die Erst- oder Auffrischungsimpfung), teilt die Kreisverwaltung mit.

Durchgeführt wird die Impfaktion von Michael Kruspe von der Helios Versorgungszentren GmbH in Kooperation mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Westthüringen. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden unterstützen durch Bereitstellung von Räumen und Werbung für das Angebot vor Ort.

Impfwillige werden gebeten, Krankenversichertenkarte, Ausweis und Impfpass mitzubringen sowie bestenfalls die vorab ausgefüllten Fragebögen und Einverständniserklärungen, die unter www.landkreis-gotha.de/aktuelles/corona-informationen/impftermine/ zu finden sind.

An den beiden folgenden Samstagen (11. und 18. Dezember) wird außerdem die Impfaktion unserer Zeitung mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Logistikdepot bei Sättelstädt (kleines Industriegebiet am Ortsrand, erreichbar über die Hastrungsfelder Straße) von 12 bis 18 Uhr fortgeführt.