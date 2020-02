Die Stadt Gotha entpuppt sich zur Großbaustelle

Die Gothaer Bevölkerung muss sich in diesem Jahr auf mehrere Vollsperrungen und Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Grund: Die Stadt plant 13 Großbaumaßnahmen, die im Monat März beginnen sollen.

Um diese realisieren zu können, musste ein enger Zeitplan erstellt werden. Als große Herausforderung sieht die Stadtverwaltung an, alle Belange unter einen Hut zu bringen, schließlich sind die meisten Baumaßnahmen an Fördermittel gebunden, die nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Trotz aller Bemühungen wird es aber teilweise zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Bereits am 2. März geht es im ersten Teilbereich der Mozartstraße los. Dort erweitert die Stadtwerke Gotha GmbH ihr Fernwärmenetz. Parallel dazu erneuert die Stadtwerke Netz GmbH das Stromnetz. In insgesamt vier Bauabschnitten werden die neuen Fernwärmeleitungen in die Fahrbahn und Elektroleitungen in den östlichen Fußweg verlegt. Bis November werden die Arbeiten in der Mozartstraße andauern. Begonnen wird im ersten Bauabschnitt auf Höhe der Stielerstraße bis zur Reyherstraße. Aus Rücksicht auf den laufenden Schulbetrieb soll in den Ferien der Schulhof der dort ansässigen Reyherschule an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, teilt Sabine Erlewein, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke, mit.

Beschwerden der Anwohner wird Rechnung getragen

Im vierten Bauabschnitt folgt soll der Ausbau der Fernwärme bis zur Schönen Allee weiter gehen. Gleichzeitig wird die Gelegenheit durch die Stadtwerke Gotha Netz genutzt, um etwa 1500 Meter Elektrokabel in der gleichen Baumaßnahme zur Stromnetzverstärkung zu verlegen. Natürlich können die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Mozartstraße erfolgen, deshalb soll die Schöne Allee in beiden Richtungen für den Straßenverkehr geöffnet werden, um eine Entlastung zu schaffen. Die mache auch Sinn, wenn die Bauarbeiten in der Friedrichstraße beginnen. Hier plant die die Stadt einen grundhaften Ausbau. Neben Fernwärme und Strom werden auch die Gleise der Thüringerwald- und Straßenbahn neu verlegt, erklärt Baukoordinator Christopher Zick von der Stadtverwaltung.

Erneuert werden soll in der Friedrichstraße zudem der östliche und westliche Gehweg. Die Baumaßnahme fängt ebenfalls im kommenden Monat an und wird sich bis in die Sommermonate 2021 ziehen. Um eine Entlastung der viel befahrenen Straße zu ermöglichen ist angedacht, die Gotthardstraße ähnlich wie die Schöne Allee in beide Richtungen zu öffnen.

Freuen können sich die Anwohner in der Seebergstraße und Schlichtenstraße. Zahlreiche Bewohner der stark frequentierten Straßen hatten sich bei der Stadtverwaltung über den schlechten Zustand der Straße beschwert. Wie der Baukoordinator betonte, habe man sich mit dem Landesamt für Bau und Verkehr verständigt, um nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Da es sich bei der Schlichtenstraße um eine Landesstraße handelt, sollte dort erst 2023 ein Ausbau erfolgen. Jetzt ist eine Deckensanierung angedacht, die aber auch eine Vollsperrung des Bereiches mit sich bringt. Binnen eines Monats soll die Straße wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt werden. Im zweiten Bauabschnitt ist die Seebergstraße bis Fichtestraße angedacht.

In der Gartenstraße soll ein neuer Fußgängerüberweg gebaut werden. Hier macht sich ab Juli diesen Jahres eine halbseitige bis Vollsperrung notwendig. Damit es zu keinen Staus kommt, habe die Stadt mit dem Investor Saller Bau vereinbart, dass über den hier entstehenden Parkplatz für das Einkaufszentrum eine Umgehungsstraße eingerichtet wird. „Wir wollen den Verkehr von der Remstädter Straße kommend über diese Umgehung leiten“, sagt Zick. In Betrieb bleibt die alte Ampelanlage an der Lutherstraße. Es soll aber geprüft werden, ob beide notwendig sind.