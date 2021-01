Die Stadtbetriebe Friedrichroda fahren Sparkurs bei Investitionen

Christian Lüdde am Streugut-Depot der Stadtbetriebe Friedrichroda. Dessen Mitarbeiter haben jetzt mit Winterdienst gut zu tun.

Friedrichroda. Schnee und Winterdienst kommen wie gerufen. Besucherrückgang in Marienglashöhle und Freibädern führten 2020 zu Einnahmeverlusten

Die Schneefälle der vergangenen Tage und Wochen kommen Christian Lüdde wie gerufen. „Schnee können wir immer gebrauchen“, sagt der Leiter der Stadtbetriebe Friedrichroda. Denn mit dem Räumen von Straßen und Plätzen verdient das kommunale Unternehmen Geld.

Im vergangenen Jahr hatte es beim Winterdienst für die Stadtbetriebe fast gar nichts zu tun gegeben. Umso besser hat es sich 2021 für sie angelassen. Sogar der Pistenbully ist wieder im Einsatz, um Loipen zwischen Kleinem Inselsberg und Possenröder Kreuz zu legen. Im vergangenen Winter stand das Spurgerät nur in der Garage.

Große Einnahmen konnten die Stadtbetriebe im vergangenen Sommer ebenfalls nicht generieren, wie sie anfangs geplant hatten. Corona-Beschränkungen und damit verbundene geringere Besucherzahlen hatten in den Freibädern Friedrichroda und Finsterbergen dazu geführt, dass mit 49.000 Euro rund 22.000 Euro weniger an Eintrittsgeldern eingenommen wurden, als im Wirtschaftsplan angesetzt waren. „Die Zahlen hatten sich an denen des Vorjahres orientiert“, erklärt Christian Lüdde.

Er hoffe für diesen Sommer, dass es keine Begrenzungen bei Besucherzahlen gibt. Denn diese müsse das Personal durchsetzen. Die Erfahrungen des letzten Jahres besagen: Wartezeiten lösen Unmut aus. Den bekommen dann die Mitarbeiter zu spüren. So sei das auch an der Marienglashöhle zu erleben gewesen. Manche Besucher hätten mit Unverständnis reagiert, wenn sie länger warten mussten. Die Gruppenstärke war statt der sonst üblichen 60 Personen je Gruppe auf 30 verringert worden. Zwischen den Führungen entstanden wegen Desinfektion von Griffen oder Handläufen Wartezeiten.

Die monatelangen Schließungen während der beiden Lockdowns trugen dazu bei, dass vergangenes Jahr deutlich weniger Besucher in die Marienglashöhle kamen: 36.400. Im Jahr zuvor waren es fast 64.000. Das führte zu Einnahmeverluste von rund 122.000 Euro.

Für die Beschäftigten in der Marienglashöhle sei Kurzarbeit beantragt worden; insgesamt zählen die Stadtbetriebe 45 Mitarbeiter. Andererseits sind dem Kommunalbetrieb größere Investitionen im Schaubergwerk erspart geblieben.

Insgesamt sei es für die Stadtbetriebe ein schwieriges Jahr gewesen, stellt deren Chef fest. Während in den Jahren zuvor die Umsatzerlöse kontinuierlich gesteigert wurden, habe Corona zu einem absoluten Knick geführt, sagt Lüdde, der die Stadtbetriebe seit 2013 leitet.

Einbußen gebe es auch bei Pflegeleistungen, die die Stadtbetriebe für Dritte übernehmen, vom Baumschnitt bis Winterdienst. Dort seien etwa 30.000 Euro weniger eingenommen worden. Die Stadt habe 184.000 Euro als Ausgleich für die fehlenden Einnahmen gezahlt.

Wegen des Umsatzrückgangs werde bei Investitionen ein strenger Sparkurs gefahren. Das gelte auch für dieses Jahr. „Wir müssen uns konsolidieren“ sagt Lüdde auch mit Blick auf mögliche Langzeitfolgen der Pandemie für die Kommunen. Fehlende Steuereinnahmen wirken sich auch auf kommunale Unternehmen wie die Stadtbetriebe aus. Lüdde: „Wir werden die kommenden zwei, drei Jahre die Gürtel enger schnallen müssen.“