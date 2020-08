Gotha. Podiumsrunde im The Londoner über das Thema „Corona, Kommune und Kultur“ lässt die anstehenden Mühen der Ebenen erahnen.

Diskussion in Gotha: „Das wird Auswirkungen nicht nur auf dieses, sondern auch auf weitere Jahre haben“

Die Corona-Krise stellt Menschen, Kommunen, Wirtschaft und Politik vor enorme Herausforderungen. Probleme und Folgen der Pandemie sind breitgefächert, wie eine Podiumsrunde zum Thema „Corona, Kommune und Kultur“ am Montagabend im Saal von The Londoner in Gotha verdeutlichte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.