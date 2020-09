Drei Gleichen. Unter coronabedingten Auflagen veranstaltete die Landgemeinde Drei Gleichen am Sonntag ein etwas anderes Gemeindefest.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellt auch die Landgemeinde Drei Gleichen vor neue Herausforderungen. So wurde nach Möglichkeiten gesucht, wie das Miteinander und der Austausch untereinander in dieser Zeit gestaltet werden kann. Herausgekommen ist am Sonntag ein Gemeindefest, das diesmal anders als das Jahr zuvor ausgerichtet wurde.