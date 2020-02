Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei(n)schlag im Erfurter Stadtzentrum

Ab Montag bis zum 19. März wird in der Erfurter Einkaufsgalerie Anger 1 eine Fotoausstellung mit den schönsten Bildern vom Drei(n)schlag 2017 zu sehen sein. Dieser prominente und vielfrequentierte Standort im Zentrum der Landeshauptstadt sei vom Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land, Mitorganisator des Feuerwerk-Spektakels an den Drei Gleichen, gewählt worden, um Aufmerksamkeit, Interesse und Neugier für den Drei(n)schlag 2020 (21.-23. August) zu wecken, teilt dessen Geschäftsführerin Bettina Aschenbrenner mit.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Siegerfotos und die schönsten Aufnahmen aus dem Fotowettbewerb 2017 in Ausstellungen, wie in der Kulturscheune Mühlberg oder im Erfurter Landtag gezeigt. Auch im Rahmen des Drei(n)schlag 2020 werde es wieder einen Fotowettbewerb geben, der auch erstmals von der Mediengruppe Thüringen unterstützt wird. Die entsprechenden Konditionen werden in den kommenden Wochen auf www.dreinschlag-drei-gleichen.de veröffentlicht, kündigt Bettina Aschenbrenner an.