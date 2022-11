Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A4

Gotha. Bei einem Unfall auf der A4 bei Gotha wurden am Sonntagabend drei Personen schwer verletzt. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Ein Unfall auf der A4 forderte am Sonntagabend drei Schwerverletzte. Wie die Polizei informierte, sei ein 71-Jähriger mit seinem Renault kurz hinter der Anschlussstelle Gotha mit hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrenden BMW aufgefahren. Der BMW kam dadurch ins Schleudern und anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 58-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus.

Der Renault kam nach dem Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im angrenzenden Straßengraben. Beide Insassen wurden ebenfalls schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in Richtung Dresden zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Böschung wird mit ca. 36.000 Euro beziffert.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.