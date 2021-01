Drogenfahrt in Gotha

Die Polizei kontrollierte am Samstag gegen 11.15 Uhr in der Mohrenstraße in Gotha den Fahrer eines Chevrolet, der unter Drogen stand. Der Drogenschnelltest bei dem 33-Jährigen reagierte positiv auf THC (Cannabis).

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, ließ eine Blutentnahme im Krankenhaus Gotha durchführen und fertigte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige an.