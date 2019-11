Ein Gefallen für einen Freund führt zu Geldstrafe

Innerhalb kurzer Zeit musste ein Mann zwei Mal auf der Anklagebank im Gothaer Amtsgericht Platz nehmen. Beim ersten Mal war er angeklagt, einem Paketboten beschimpft und genötigt zu haben, weil der ihm sein Paket nicht ausgehändigt habe. Was wirklich passiert war, konnte nicht geklärt werden, weil der Paketbote als Zeuge nicht erschien. Jedoch nicht aus Nachlässigkeit, wie sich herausstellte, sondern weil die Vorladung an die falsche Adresse gegangen war.

Übliches Procedere führte zum Streit

Richterin Ulrike Borowiak-Soika legte die Fortsetzungsverhandlung auf den gleichen Termin, an dem der zweite Prozess gegen den Mann festgesetzt war. Obwohl beide Verhandlungen inhaltlich nichts miteinander zu tun hatten, einigte sich das Gericht darauf, beide Strafsachen miteinander zu verbinden. Während der Angeklagte am ersten Verhandlungstag geschildert hatte, wie unfreundlich der Paketbote mit ihm umgegangen sei, zeichnete dieser ein gänzlich anderes Bild. Er habe den Angeklagten nicht angetroffen und deshalb auf seinem Kleincomputer nachgeschaut, welche weiteren Schritte gefordert waren. Dort, so erklärte er, stand eindeutig: Abgabe im nächsten Paketshop. Das habe er veranlasst und erst danach forderte der Angeklagte die Übergabe seines Paketes. Diese sei jedoch nicht mehr möglich gewesen, denn das Procedere erfordere die im Computer festgelegte Reihenfolge einzuhalten. Das dem erregten Empfänger zu erklären, sei vergeblich gewesen. Auch der Hinweis, das Paket würde in einer Dreiviertelstunde im Shop abholbereit sein, änderte die Situation nicht, die der Zeuge als überaus bedrohlich für ihn schilderte. Deshalb habe er sich im Auto eingeschlossen, bis die von ihm alarmierte Polizei eintraf.

Nazisymbolik im Kleinanzeigenportal

Im zweiten Fall wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen vor. Im Klartext soll er ein Armband, auf dem deutlich ein Hakenkreuz zu sehen ist, zum Verkauf angeboten haben. Das streitet der Angeklagte nicht ab. Es habe sich um ein Armband aus dem Jahr 1936 gehandelt, auf dem die Flaggen aller Nationen abgebildet waren, die damals bei der Olympiade angetreten waren. Dieses sollte er für einen Freund verkaufen. Er habe es fotografiert und in ein Kleinanzeigenportal im Internet gestellt. Er sei sich nicht bewusst gewesen, etwas falsch zu machen. Seriöse Auktionshäuser hätten das gleiche Armband ebenso angeboten. Außerdem habe er es später erneut fotografiert, jedoch so, dass kein Hakenkreuz mehr zu sehen war. Er wolle nämlich, betont er, mit solchem Mist nichts zu tun haben. Doch das zweite Foto kam zu spät. Ein Besucher des Kleinanzeigenportals hatte bereits Anzeige erstattet.

Schuldspruch mit Geldstrafe

Im Fall des Streits mit dem Paketboten gesteht der Staatsanwalt dem Angeklagten zu, dass mit ihm die Pferde durchgegangen seien. Deshalb fordert er vor seinem Plädoyer, das Verfahren in diesem Punkt einzustellen. Dem stimmen Richterin und Verteidigung zu. Anders sieht es die Anklage bei dem Armband. Hier ist der Staatsanwalt sicher: Der Mann hätte wissen müssen, dass es nicht ohne Folgen bleibt, wenn das Symbol einer verfassungsfeindlichen Organisation öffentlich gemacht wird. Er fordert eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 15 Euro. Der Verteidiger hingegen sieht weder den Vorsatz noch eine Straftat seines Mandanten gegeben. Mit dem Verkauf des Armbandes, einem Freundschaftsdienst, wollte er ganz gewiss kein positives Zeichen für Nazis setzen. Deshalb fordert er Freispruch. Dieser Argumentation will Richterin Ulrike Borowiak-Soika aber nicht folgen. Sie verurteilt den Angeklagten zu zehn Tagessätzen von je 30 Euro. Er habe eingeräumt, das Armband so ins Internet gestellt zu haben, dass das Hakenkreuz deutlich zu sehen war. Ihm sei klar gewesen, dass er sich damit auf verbotenem Terrain bewegte. Nach Ansicht der Richterin hätte er dieses Symbol abdecken müssen.