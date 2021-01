Ein Prachtexemplar aus Gräfentonna soll erkannt werden

Der schöne Kater wurde in Gräfentonna gefunden. Er wartet im Tierheim Arche Noah auf seine alten oder neuen Besitzer.

Den Anfang macht heute eine gute Nachricht: Für den Hütehund Fly, vorgestellt vor einer Woche, gibt es Interessenten. In dieser Woche wollen sie Fly besuchen und kennenlernen. Da können wir nur die Daumen drücken, dass der Schöne ihre Herzen erobert.

Nun stellen wir einen sehr gut genährten Fundkater vor, der mit Sicherheit noch nicht sehr lange allein unterwegs war, meint Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg. Er wurde am 22. Dezember in Gräfentonna gefunden und zur Tierklinik nach Bad Langensalza gebracht. An einem Auge war die Nickhaut verletzt.

Nach seiner Behandlung kam er dann nach Uelleben in die Arche Noah. Der schöne, weiß-grau getigerte Miezer ist schon kastriert, und sein Gesamtzustand ist gut. Er sieht gepflegt aus und ist sehr menschenbezogen.

Ein Zuhause hat er bis vor Kurzem sicher noch gehabt. Denn Katzen, die länger allein unterwegs sind, haben meistens Parasiten und sehen auch magerer aus. Allerdings wurde er nicht im Tierheim als vermisst gemeldet. Es kommt auch immer wieder vor, dass Katzen, deren Besitzer versterben oder ins Pflegeheim müssen, einfach ausgesetzt werden.

Man kann nur hoffen, dass der schöne Miezer Glück hat und sehnlichst vermisst wird. Denn nach Hause zurück würde er auf alle Fälle am liebsten. Vielleicht erkennen auch Freunde, Bekannte oder Verwandt der Besitzer den gefundenen Kater. Diese können ja dann die Besitzer informieren.

Sollten sich für den gestandenen, etwa vier Jahre alten Kater keine Besitzer im Tierheim melden, sucht er schnell ein neues Revier, wo seine Katzenträume wahr werden. Ein Kuschelplätzchen sollte dazu gehören, streichelnde Hände und ein funktionierender Dosenöffner.

Weitere Informationen gibt es im Tierheim Arche Noah in Gotha-Uelleben unter Telefon: 03621/ 755 425.