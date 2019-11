Bei einem Unfall in Gotha wurde am Donnerstag ein 53-Jähriger schwer verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Gotha

Gotha Bei einem Unfall in Gotha wurde am Donnerstag ein 53-Jähriger schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der 53-Jährige mit seinem Wagen die B 247 stadteinwärts. Gleichzeitig fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Lkw von links aus der Dr.-Troch-Straße kommend in die Kreuzung ein. Der Lkw fuhr frontal in die Fahrerseite des Autos.

Der 53-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen seien Schäden in einer Gesamthöhe von etwa 25.000 Euro entstanden, hieß es von der Polizei. Die Unfallursache werde nun ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen bestehe der Verdacht, dass sich der Lkw-Fahrer irrtümlich auf der Linksabbiegerspur einordnete und dann geradeaus über die Kreuzung hinaus weiterfahren wollte. Zudem missachtete er eine rote Ampel.

Durch den Unfall kam es für zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Umfangreiche Maßnahmen zur Verkehrsumleitung und -regulierung wurden eingerichtet.

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag eine Kreuzung voll gesperrt werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und einem Auto krachte nach ersten Informationen der Lastwagen seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite eines Autos. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt Es kam zu einem großen Rückstau, da es sich um eine Hauptverkehrsstraße handelt. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fahrer bei Unfall in Gotha in Auto eingeklemmt In Gotha musste am Donnerstag nach einem Unfall eine Kreuzung voll gesperrt werden. Ein Lastwagen krachte seitlich gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte jedoch von den Rettungskräften befreit werden. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen