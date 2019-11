Ein sensibler Künstler am Schmiedefeuer

Genau am 10. Todestag des Friedrichrodaer Kunstschmieds und Metallgestalters Günter Reiche hat der Kunstverein „ScenePart“ eine umfangreiche und sehenswerte Gedenkausstellung im Haus Albrecht eröffnet. Erstaunlich, was alles Reicherts Nachkommen und weitere Vereinsmitglieder unter Mühen von den verschiedensten Orten zusammengetragen haben: für den öffentlichen Raum bestimmte Skulpturen, viele kleinere Exponate, Collagen, Grafiken, Fotos. Nicht in der Ausstellung gezeigt wird Metallschmuck von ausgesuchtem Geschmack, einst nur für Familienmitglieder gefertigt.